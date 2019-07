În Moldova s-au copt soiurile timpurii de struguri de masă. Cel puțin 40 de tone de struguri vor fi exportate peste Prut

1989 este consemnat ca anul schimbării în Europa de Est, un an dramatic cu superlative pe măsură: cea mai liniştită revoluţie în Ungaria şi cea mai sângeroasă în România. A fost anul unor proteste de amploare, al deschiderii graniţelor către Occident, al...

Am primit la redacție acest text și am decis să-l publicăm integral, scrie pagina de facebook curaj.tv

O pereche de pantofi sport Nike a fost vâdută la o licitaţie oranizată la New York de casa Sotheby's cu suma de 437.500 de dolari (393.000 de euro), un record, informează lequipe.fr. Este vorba de una dintre primele perechi de pantofi sport produse de compania americană Nike şi a...

Există vreun an potrivit pentru căsătorie? Din punct de vedere astrologic se pare că da. Iată la ce vârstă e bine să te căsătorești în funcție de zodie!

.Potrivit specialistului Veaceslav Vedrașco, manager marketing al cooperativei de întreprinzător Ved-Mar Agro, primul va fi recoltat soiul extra-timpuriu ”Super Extra”, ale cărui plantații în întreprindere sunt relativ mici – doar 1,5 hectare, însă producția în acest an poate fi de 20 t/ha, ceea ce este de două ori mai mult decât anul trecut. Apoi imediat va începe recoltarea strugurilor „Rochefort”, „Prezentabil” și câteva alte soiuri timpurii. Există deja un cumpărător pentru aceste produse, un comerciant din România, care, printr-un acord prealabil, intenționează să cumpere cel puțin 40 de tone de struguri timpurii. Prețul strugurilor va fi stabilit în zilele următoare. Soiurile timpurii, în structura tuturor acestor plantații, reprezintă mai puțin de 10% – acesta este segmentul supus unei tendințe descendente. În ultimii ani, ponderea principală în podgoriile noi în Moldova le revine soiurilor tîrzii, recolta acestora fiind depozitată și vândută pe piețele externe nu mai devreme de luna noiembrie, scrie noi.md, cu referire la east-fruit.com.

