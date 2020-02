Incident terorist la LONDRA. Poliția britanică a împușcat mortal un bărbat care a atacat și a rănit doi pietoni

Un nou atac terorist a avut loc la Londra duminică după-amiază. Poliția a împușcat mortal un bărbat care înjunghiase doi oameni în cartierul Streatham, din sudul capitalei britanice.



După cum afirmă poliția, circumstanțele sunt cercetate și incidentul a fost declarat de natură teroristă.

Răniții sunt internați în spital. Încă nu s-au făcut precizări în privința stării lor.

"Este un act pus la cale de militanți islamiști", afirmă presa, care citează surse apropiate anchetatorilor.

Potrivit unor martori, atacatorul părea a avea un dispozitiv exploziv asupra sa.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates