Incident terorist pe Podul Londrei. Atacatorul, împușcat mortal, avea legături cu grupările islamiste/ VIDEO

Mai multe persoane au fost înjunghiate, vineri, pe Podul Londrei, de un individ care avea atașată o bombă ce ulterior s-a dovedit a fi falsă și care în cele din urmă a fost împușcat mortal de forțele de ordine. Autoritățile au anunțat că incidentul este considerat unul de natură teroristă. Un alt suspect a fost reţinut.



Poliția metropolitană a dezvăluit că autorul atentatului de la Londra, împușcat mortal de forțele de ordine, este Usman Khan, care a fost închis în 2012 pentru fapte ce constituie infracțiuni cu caracter terorist. În vârstă de 28 de ani, el fusese eliberat condiționat în decembrie 2018 și purta o brățară electronică de supraveghere în momentul comiterii atacului.



Atacatorul era cunoscut de poliție și avea legături cu grupările teroriste islamiste, a declarat vineri seara, pentru Press Association, o sursă din cadrul serviciilor de securitate, informează Sky News.



Evenimentul se petrece cu nici două săptămâni înainte de alegerile legislative anticipate, pe care premierul Boris Johnson le-a convocat în 12 decembrie, în perspectiva Brexitului care ar trebui să aibă loc în ianuarie. Deja Boris Johnson a declarat că ar vrea înăsprirea pedepselor pentru terorism.

Premierul britanic în exerciţiu, Boris Johnson, liderul Partidului Conservator, a decis suspendarea timp de două zile a campaniei electorale, în urma atacului terorist comis în centrul Londrei, informează BBC News. Premierul a anulat toate evenimentele electorale programate vineri seară şi sâmbătă.

La rândul său, Partidul Laburist (opoziţie) a suspendat evenimentele electorale programate vineri seară. „Inima mea este alături de victimele acestui atac îngrozitor”, a declarat liderul laburist, Jeremy Corbyn.

Jo Swinson, preşedintele Partidului Liberal-Democrat (opoziţie), a lăudat intervenţia rapidă a serviciilor de securitate. „Incidentul de astăzi ne aminteşte că nu putem avea niciodată securitatea ca fiind ceva garantat automat. Nu trebuie să uităm niciodată activitatea vitală a poliţiei şi a serviciilor de securitate pentru ca noi să fim în siguranţă. Cei care încearcă să ne terorizeze, să ne divizeze sau să ne submineze libertăţile nu vor reuşi niciodată”, a declarat Jo Swinson, citată de cotidianul The Guardian.

Bilanț agravat: doi morți în rândul victimelor

Două persoane care fuseseră rănite prin înjunghiere în atacul produs în centrul Londrei au murit vineri seară la spital, anunţă surse medicale citate de cotidianul The Guardian, scrie Mediafax.

London Bridge - Good on the Old Bill to move swiftly. #LondonBridge pic.twitter.com/zLTuV0gcF5 — 🏆🏆🏆🏆 (@MabzCiteh) November 29, 2019

Toate persoanele rănite au fost transportate la Spitalul Regal londonez Whitechapel. Surse din cadrul serviciilor de intervenţie declaraseră că cinci persoane au fost rănite în atacul din centrul Londrei.

Presupusul autor al atacului a fost împuşcat mortal de agenţi de poliţie.Un alt suspect a fost reţinut.

O persoană care fusese rănită prin înjunghiere în atacul produs în centrul Londrei a murit vineri seară, anunţă surse medicale citate de cotidianul The Guardian.

Poliția a confirmat că a fost vorba de un incident terorist, a anunțat primarul Londrei. Poliţia metropolitană londoneză a confirmat, vineri seară, că autorul atacului din Londra a fost împuşcat mortal de agenţii serviciilor de securitate, potrivit Mediafax.

„Pot confirma că în jurul orei 14.00 (16.00, ora României), poliţia a fost solicitată la un incident în care au fost înjunghiate mai multe persoane”, a declarat comisarul Neil Basu. „Un suspect a fost împuşcat de agenţii de intervenţie şi a murit pe loc”, a precizat Neil Basu.

Printre cele 5 persoane rănite unele se află în stare gravă. Sky News relatează că un rănit a murit, dar informaţia nu a fost confirmată oficial de poliţie, informează Mediafax.

Anchetatorii încearcă să afle motivul atacului. În investigaţie sunt implicaţi agenţi ai Departamentului Antiterorism al Poliţiei metropolitane londoneze (Scotland Yard).

BREAKING: #LondonBridge has been closed following an incident. Armed Police are at the scene. Video: @AmandaHunter87 pic.twitter.com/hE27101JLC — London 999 Feed (@999London) November 29, 2019

"În acest moment, circumstanţele referitioare la acest incident sunt neclare. Totuşi, ca măsură de precauţie, în prezent răspundem la acest incident considerându-l asociat terorismului", a transmis Scotland Yard.

Un clip video postat pe Twitter arată o mulțime de oameni în jurul atacatorului, iar un bărbat se îndepărtează după ce a reușit să ia un cuțit, cel mai probabil de la atacator.

Un bărbat a fost împușcat de poliție în incidentul de pe Podul Londrei, informează Sky News. Potrivit martorilor, persoana care ar fi pornit atacurile a fost împușcată de poliție. Un clip video postat pe Twitter a suprins momentul în care poliția intervine.

Potrivit Sky News, o persoană - nu atacatorul, ar fi murit după ce a fost înjunghiată. Cinci persoane ar fi fost rănite în incidentul de pe Podul Londrei, anunță BBC, care citează poliția.

Poliția a fost chemată după ce o persoană ar fi fost înjunghiată în apropierea podului. Un bărbat a fost reținut în urma incidentului.

Podul Londrei a fost închis de poliție, după ce s-au auzit focuri de armă în zonă. BBC anunță că un grup de bărbați ar fi fost implicați într-o bataie pe pod. Poliția a ajuns la fața locului și s-au auzit focuri de armă.

Poliția Metropolitană a confirmat că se confruntă cu un incident pe Podul Londrei. Un clip video postat pe Twitter arată intervenția forțelor de ordine și o persoană întinsă pe jos.

BREAKING: #LondonBridge has been closed following an incident. Armed Police are at the scene. Video: @AmandaHunter87 pic.twitter.com/hE27101JLC — London 999 Feed (@999London) November 29, 2019

În ultimii ani, Londra a fost ținta mai multor atacuri teroriste. La 3 iunie 2017, 8 persoane au fost ucise la Londra, într-un atentat în zona Podului Londrei. Trei atacatorii au intrat cu o furgonetă în pietoni, apoi au condus până la o piață din apropiere, unde au coborât din vehicul și au înjunghiat la întâmplare trecătorii, până când au fost împușcați mortal de polițiști.

Cu câteva luni mai înainte, la 22 martie 2017, un britanic de 52 de ani convertit la islam, a intrat cu autoturismul în pietonii de pe podul Westminster din Londra. După ce a reușit să înjunghie un polițist, a încercat să intre în clădirea Parlamentului, dar a fost împușcat mortal de forțele de securitate. Polițistul înjunghiat a decedat în urma rănilor suferite. În total, au murit cinci oameni și au fost răniți peste 50. Printre cei decedați, s-a numărat o româncă. Un alt cetățean român a fost rănit.

În 5 decembrie 2015, trei persoane au fost rănite, după ce un bărbat le-a înjunghiat în stația de metrou Leytonstone din Londra.

https://www.digi24.ro/