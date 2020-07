INTERVIU Iurie Reniță: rusofilul Dodon se pregătește să impună scenariile hibride ale Rusiei! ȘANTAJUL, dosarele și gașca trădătorului Filip. O să fugă Dodon la Moscova, ca Ianukovici? Culisele crizei politice de la Chișinău

Într-un amplu interviu acordat în exclusivitate pentru Podul.ro, deputatul Iurie Reniță (fost ambasador al Basarabiei la București) avertizează că rusofilul, socialistul și românofobul Igor Dodon se pregătește să pună în aplicare o serie de scenarii hibride elaborate la Moscova, cu scopul de a menține la putere puțin spus dezastruosul Guvern Chicu, direct responsabil pentru degringolada politică, economică și socială de dincolo de Prut, dar și pentru transformarea Republicii Moldova în catastrofa umanitară Covid-19 a Europei.

Iurie Reniță explică, punctual și cu argumente bine chibzuite, că înlăturarea Cabinetului Chicu reprezintă o condiție imperativ necesară pentru a dinamita șansele prorusului Dodon de a câștiga un nou mandat la cârma statului cu ocazia apropiatelor prezidențiale.

Disperat și înfricoșat că pierde puterea – fapt care l-ar duce în fața procurorilor, având în vedere multiplele scheme de corupție în care e implicat –, Dodon îi șantajează pe așa-zișii democrați ai trădătorului Pavel Filip, personaj cu un trecut infracțional prolific. Altminteri, dacă gașa lui Filip nu l-ar mai susține pe Chicu în Parlament, Dodon își va pune instrumentul politic – ne referim la dubiosul procuror general Alexandr Stoianoglo, un rusofil învederat – să scoată de la sertar dosarele democraților, pentru a-i aduce din nou la dispoziția PSRM&Co. Acesta este, avertizează Reniță, doar unul dintre scenariile elaborate de Moscova.

Deputatul trage un sugestiv semnal de alarmă explicând că Dodon (și implicit Rusia) controlează întregul sistem de justiție din Republica Moldova, acesta fiind de fapt motivul pentru care Procuratura Generală sau oricare altă instituție abilitată refuză în mod constant și categoric să desfășoare o anchetă care să vizeze numeroasele fapte de corupție în care este implicat Dodon. Aceasta în pofida multiplelor dovezi – înregistrări video și înscrisuri – pe care Iurie Reniță le-a deferit procurorilor.

Nu în ultimul rând, fostul ambasador anunță că mai deține o serie de probe compromițătoare despre Dodon și că îi va face o mare plăcere să le publice, într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat.

Răzvan Gheorghe: Deși Dodon și Chicu și-au pierdut, în sfârșit, majoritatea parlamentară, ceea ce reprezintă o șansă în vederea prăbușirii guvernului pro-rus, opoziția de la Chișinău e mai fărâmițată ca niciodată. Multe tensiuni, orgolii nemăsurate și suspiciuni legitime. O eventuală preluare a puterii așa, de-a valma și într-o formulă nechibzuită, nu l-ar favoriza pe Dodon în perspectiva alegerilor prezidențiale? Nu există garanții că nu vor fi repetate greșelile din trecut, mai ales acum, în contextul pandemiei și în plin an electoral? Cum comentați?

Iurie Reniță: Dacă ne referim la capul lui, individul Dodon nu este capabil să profite de situație. El este însă consiliat cu sârg de o întreagă echipă de la Moscova. E manevrat de numeroși consultanți ruși care au grijă non-stop de comportamentul lui – ei îi spun tot ce să facă și tot ce să debiteze, altminteri, dacă totul ar fi după capul lui, Dodon n-ar fi în stare de nimic, de absolut nimic. Acesta este o persoană total compromisă. Unicul lucru, care-i reușește de minune este menținerea în stare nealterată a «mirosului banului». În acest caz, nu mai are nevoie de consilierii ruși.

Dacă până nu demult Dodon ignora cu desăvârșire măsurile și exigențele sanitare aferente pandemiei de coronavirus, zilele acestea l-am văzut pentru prima dată purtând o mască. Și el trebuie să respecte regulile igienice, fiindcă asta li se cere tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Poate că i s-a spus la parada aia a « Pobedei » de la Moscova: ‹Mai pune-ți și tu botnița asta!›, fiindcă în cazul lui Dodon este vorba despre o adevarată botniță, doar că e pentru animale politice. El și-a pus-o fiindcă, vedeți dumneavoastră, n-a mai rămas nimic din ratingul lui după publicarea acelor înregistrări video, în care primeste o sacoșă neagră cu calendar (kuliok – limba rusă) de la oligarhul Plahotniuc și, totodată, se laudă în fața acestuia că a acționat împreună cu serviciile de informații rusești și că i-a transmis permanent note informative lui Putin. Din cauza lui Dodon, «kuliokul» a devenit acum faimos și la modă, fiind indicat să fie musai un kuliok negru și cu calendar imprimat, așa cum îi place președintelui rusofil. Dodon este consiliat și instruit în permanență de ruși. Practic, orice mișcare a lui e decisă de o echipă de profesioniști, de kaghebiști de la Moscova.

În epoca Dodon, președinția are un buget incredibil, și aceasta e doar partea oficială. N-a avut niciodată așa ceva: 36 de milioane. Este o sumă de-a dreptul faraonică, pompată într-o instituție care, potrivit Constituției, este eminamente o instituție protocolară. Sub Dodon, bugetul administrației prezidențiale s-a dublat, ba chiar și mai bine, în comparație cu situația de acum patru ani. Naiba știe pe cine mai angajează Dodon, că bani are destui, dar eu cred că rușii nici nu au nevoie de bani de aici, dimpotrivă, ei investesc în susținerea lui Dodon.

Evident, acum avem de-a face cu o situație delicată și orice mișcare, dacă nu este examinată minuțios si sub toate aspectele, l-ar putea favoriza pe Dodon în perspectiva alegerilor prezidențiale. Mă refer la debarcarea odiosului actual guvern al românofobului Ion Chicu. Ca o paranteză, reamintesc faptul halucinant că acest individ, Chicu, are cetățenie românească. Nu știu acum care e situația la București, dar s-au mai făcut demersuri și eu sper ca temperaturile ridicate ale sezonului să nu aiba repercusiuni nefaste asupra decidenților politici de la București, care ar trebui să-i retragă de urgență cetățenia românească. Acesta ar fi un semnal concludent pentru toți românofobii înnăscuți sau educați de regimul sovietic – din păcate, avem destui în Republica Moldova, indiferent de funcția socială sau politică pe care o dețin acestia.

Răzvan Gheorghe: În prezent sunt întrunite toate condițiile pentru debarcarea Guvernului Chicu?

Iurie Reniță: Eu zic că da. Marți a mai părăsit un deputat barca guvernamentală și, culmea, provine chiar din cuibul odioșilor socialiști, dea Domnul să mai plece și alții, doar ca ieri, miercuri, acesta a fost sechestrat de către socialiști și a fost obligat să demisioneze din Parlament prin metode vădit banditești. Practic, formal și matematic, Dodon, Chicu și ai lor au pierdut majoritatea parlamentară. Cred că sunt suficiente voturi pentru debarcarea actualui guvern, cu atât mai mult că lumea îi detestă pe socialiști, începând cu Dodon și Chicu. Întregul PSRM e un «cuib de șerpi veninosi» care ascultă doar de poruncile Moscovei. Dodon și Chicu sunt la fel de detestați cum era și Plahotniuc în perioada în care încă mai deținea puterea. Sunt cazuri similare.

Reușim noi să învestim un nou guvern? Cine va face asta și cine vor fi cei învestiți? Iată, aici apare problema, problemă care, după mine, poate fi una administrată. E esențial ca o astfel de strategie să fie pusă la punct de persoane inteligente care să lase la o parte orgoliile, ambițiile și frustrările personale. Din punctul meu de vedere soluția plauzibilă ar fi un guvern alcătuit din tehnocrați, profesioniști adevarați, iar premierul ar trebui să fie un mare profesionist, cu experiență națională și internațională, preferabil cu Uniunea Europeană. Ar fi foarte bine și indicat să nu fie membru al vreunui partid politic parlamentar, astfel eliminând din start disensiunile sau manifestarea orgoliilor între partidele parlamentare de orientare proeuropeană.

Răzvan Gheorghe: Ați declarat, recent, că Moscova a elaborat scenariile și că Dodon se pregătește să le pună în aplicare. La ce scenarii vă referiți mai exact?

Iurie Reniță: Unul dintre scenarii va fi – și nu exclud ca așa ceva să se producă chiar astazi, în ședința de plen a Parlamentului – să vină procurorul general Stoianoglo și să ridice imunitatea câtorva deputați de la grupul detașat la Partidul Democrat (PD) care au participat la acțiunile privind furtul miliardului. Categoric, pentru a transforma așa-zisa justiție în măciucă politică, prea multă minte nu-ți trebuie și, având în vedere că vorbim despre Dodon, scenariul acesta este foarte plauzibil.

Trebuie spus că Dodon are pe masă mai multe dosare ale unor persoane compromise din Partidul Democrat, condus de fostul premier Pavel Filip, al cărui trecut poate deveni oricând explozibil. Filip are vreo 3-4 dosare – deși nu bag mâna în foc, am auzit că are 17 dosare per-total, dar ce e sigur e că 3-4 sunt foarte răsunătoare. E vorba și despre privatizarea de la Casa Presei, un sector situat în inima Chișinăului. Acolo, Filip a reușit, printr-o firmă-căpușă, cu rude, prieteni, să privatizeze un segment important. E vorba și de monumente de artă, istorice, daca ne referim la fosta cantina a guvernului de pe strada Mateevici. Nu în ultimul rând, în dosare se pune problema și unui teren de la Arhiva de stat – chiar mi-a povestit fostul director al Arhivei Naționale cum a fost obligat și ce presiuni au fost exercitate asupra lui de către fostul premier Pavel Filip.

Așadar, sunt mai multe dosare penale pe care Procuratura ar fi trebuit să le pună în aplicare de foarte, foarte mult timp, dar care iată că acum e pe cale să folosească aceste dosare ca arme politice doar pentru menținerea guvernului rusofil Chicu. Acum, Dodon le va flutura dosarele prin față ăstora de la PD, amintindu-le că dacă nu-l mai susțin, le prezinta imediat Procuraturii Generale.

Filip și așa-zișii lui democrați se autointitulează pro-europeni, iar unii dintre aceștia chiar se laudă că au sentimente pro-românești. Oamenii de genul ăsta sunt astăzi pro-români, iar mâine, în funcție de interese și jocuri, pot fi 100% pro-ruși, fiindcă ei acționează doar după cum li se ordonă. Acesta ar fi doar unul dintre scenariile elaborate de Moscova, dar care ar aduce și o mare destabilizare, adâncind marile probleme cu care actualmente se confrunta Republica Moldova.

Răzvan Gheorghe: Există vreo șansă ca într-un viitor apropiat SIS și SPPS să iasă de sub talpa lui Dodon?

Iurie Reniță: O altă mare nenorocire e că Serviciul de Informații și Securitate (SIS) și Serviciu de Protecție și Pază de Stat (SPPS) sunt capturate și instrumentalizate de Dodon, în cel mai neconstituțional mod. SPPS a ajuns să aibă aproximativ 650 de angajați și colaboratori, ceea ce e mai mult decât un batalion. Așadar, avem de-a face cu o armată întreagă. Armata asta o face Dodon chiar pentru el. Îi e frică. Am propus printr-o inițiativă legislativă ca, imediat cum se formează o nouă majoritate parlamentară funcțională, să readucem SPPS la Guvern, unde îi e locul, și SIS la Parlament, sub controlul Legislativului, așa cum este normal într-o republică parlamentară, unde controlul parlamentar trebuie să joace un rol esențial.

Marea aberație și marea prostie datează încă din perioada aceea PSRM-isto-ACUM-istă. În timpul Guvernului Maia Sandu s-a cedat cu o mare lejeritate, o lejeritate incredibilă, aceste instituții de inteligence și de forță foarte importante, iar eu mi-am făcut « dușmani de moarte » când le-am explicat ce erori impardonabile au fost în stare să comită. Inclusiv foștii lideri ai Blocului ACUM s-au numărat printre cei care au cedat cu o mult prea mare ușurință aceste instituții-cheie, tot făcând referire la acceptul din partea partenerilor noștri de dezvoltare – SUA, Uniunea Europeană și România. Le-au cedat în mâna lui Dodon și, inevitabil, a Rusiei. Nu poți să cedezi cu seninătate astfel de pârghii esențiale într-un stat, justificându-te prin faptul că partenerii de dezvoltare n-ar avea nimic împortivă. A fost, indubitabil, un act de infantilism politic, dar și de aroganță personală, pe care le-au valorificat de minune Dodon și toată gașca lui moscovită. În timpul guvernării ACUM-iste au fost aduse diverse persoane de prin de tot soiul de ONG-uri deși nu aveau pic de expertiză politică, managerială sau administrativă, oameni care nu aveau ce să caute în pozițiile acelea importante, decizionale, oameni care nu-și știau și nici nu își puteau înțelege fișa postului. Una e ce se întâmplă într-un ONG, alta e o structură de stat anchilozată de elemente sovietice, unde, dacă tot ai ajuns, trebuie să te pricepi să ieși din diverse situații, dar și să faci treabă, fara a mai avea nevoie de luni întregi ca să începi să-ți dai seama despre ce e vorba. Am avut chiar și cazuri incredibile, când unii miniștri, altminteri mari ONG-iști, au plecat chiar și în concediu doar după două săptămâni de la preluarea mandatelor. Cedările au fost incredibile și impardonabile. În nici două luni de zile, Guvernul Maia Sandu l-a consolidat pe Dodon în mod esențial – de aceea el domină totul astăzi, fiindcă ACUM-iștii s-au pretat să îi dea degrabă tot ce a vrut. Și apoi, când s-a văzut cu sacii în căruță, Dodon i-a dat pe ACUM-iști afară de la guvernare.

O să mă refer și la o nouă mizerie politică. Luni, Dodon a declarat că joi va avea loc ședința de plen a Parlamentului. Și m-am revoltat: păi “animalul ăsta politic” are vreo treabă cu Parlamentul?! Ce atribuții are el să decidă când e ședința în plen? Prin comparatie, ce treabă ar avea președintele Klaus Iohannis cu stabilirea zilelor de ședințe la Senat și la Camera Deputaților? Scula docila a Moscovei se implică și în această problemă unde chiar nu are ce să caute. În capul lui, se crede și se vrea cu orice preț un mic Vladimir Putin.

Din nefericire am ajuns într-o situație similară ca în ultima perioadă de guvernare a lui Voronin, 2007-2009, când aberațiile președintelui deveniseră politică de stat. Așa și cu Dodon – a intrat în trepidații din pricina fricii că va pierde alegerile și că va trebui să răspundă în fața justiției pentru toate câte le-a săvârșit. Asta dacă Dodon nu o să fugă din Republica Moldova, la Moscova, după modelul brevetat de Viktor Ianukovici, fostul președinte rusofil al Ucrainei. De aceea și-a și alcătuit batalionul acesta, la SPPS, că dacă se întâmplă ceva grav, să-l păzească până ajunge un avion rusesc care să-l scoată din Republica Moldova. Dodon este exponentul cel mai docil și mai fidel al Moscovei. E în stare să vândă totul și pe oricine, nu-l interesează nimic altceva decât un nou mandat.

Răzvan Gheorghe: Ce impact ar putea avea prăbușirea Guvernului Chicu în perspectiva alegerilor prezidențiale?

Iurie Reniță: Menținerea actualului guvern îi asigură lui Dodon un nou mandat prin falsificarea alegerilor – fiți convinși că ăsta e în stare de orișice, n-are absolut nicio remușcare de conștiință. Din păcate, deputații de la PD-ul lui Pavel Filip îl susțin în continuare. Matematic sunt 49 acum, nu mai au 51 de mandate. Așteptăm, poate, între timp, mai pleacă vreun deputat din coaliția lor, ceea ce n-ar fi rău deloc.

Cât despre problemele ridicate de SIS și SPPS, aceste sunt urgente și trebuie rezolvate imediat, astfel încât aceste pârghii de forță să revină la Parlament, respectiv la Guvern, fiindcă altfel, de pe poziții de forță, nu vom putea ajunge la o normalitate.

Poziția mea este că avem nevoie de un nou guvern provizoriu alcătuit din tehnocrați și condus de un premier fără culoare apartenenta partinică, care să aibă două scopuri: pe de o parte, debarcarea lui Dodon și, pe de altă parte, lupta anti-coronavirus. Noul guvern trebuie să se ocupe de obținerea de fonduri de la Uniunea Europeană, din Japonia, eventual din Statele Unite, numai nu din Rusia. Fiindcă mizeria asta politica de Dodon, când a fost la Moscova, a convenit din nou să se revină la problema împrumutului celor 200 de milioane, deoarece asta îi asigură coruperea alegătorilor, iată care-i chestiunea esentiala cu acest împrumut rusesc. Sper să nu găsească o majoritate pentru așa ceva: Republica Moldova nu trebuie să ia bani de la ruși. Putem să accesăm împrumuturi mai mici și mai multe din alte țări, împrumuturi în condiții foarte favorabile care împreună pot ajunge la suma de 200 de milioane. Avem nevoie ca de aer de un nou guvern pro-european, pro-românesc și profesionist dincolo de orice dubii. Asta până după Anul Nou, când putem pune problema unui guvern eminamente politic. După ce-l «ciuruim» politic pe Dodon, decidem: putem noi oare să producem un guvern politic, cap-coadă, cu partide din Parlament, cu premier politic? Dacă nu se va putea asta, singura soluție este convocarea de alegeri anticipate, dar cu un președinte nou, unul național și pro-european. În momentul acesta însă, eu nu văd acea persoană care ar putea să câștige în cazul în care lui Dodon îi va rezista guvernul, fie aceasta chiar si Maia Sandu.

Răzvan Gheorghe: Dumneavoastră ați deferit publicității două înregistrări video dezastruoase pentru Dodon. Îi pregătiți și alte surprize la fel de «plăcute»?

Iurie Reniță: La sigur! Dodon este produsul lui Plahotniuc: l-a crescut, l-a educat, l-a băgat în afaceri. Tot Plahotniuc l-a făcut președinte, 100%. Ilegalitățile, falsificările masive care s-au comis la alegerile prezidențiale din 2016 s-au săvârșit cu știința lui Plahotniuc și sub guvernarea controlată de el.

Acum au început să apară unele convorbiri între socialiști, între Dodon și Ion Ceban, primarul Chișinăului, tot exponent de vază al socialiștilor. Nu exclud că ar putea să mai ajungă și pe la mine câte ceva. Surprizele vor continua. Cel mai important este ca Republica Moldova, dar și cetățenii ei, nu mai au nevoie de un președinte antinațional, profund corupt și detestat masiv pe plan intern, dar susținut intens la Kremlin.

Răzvan Gheorghe: De ce Procuratura Generală și alte instituții abilitate nu demarează la modul serios anchete care să-l vizeze pe Dodon? Întreaga așa-zisă justiție se află în buzunarul lui?

Iurie Reniță: Dodon a reușit să-l subordoneze total pe procurorul general, Alexandru Stoianoglo, dar și procuraturile specializate. Stoianoglu este un rusofil puternic orientat spre Moscova, e crescut în mediu rusesc și îi este subordonat lui Dodon. Prin intermediul lui Stoianoglo, Dodon valorifică deja Procuratura Generală. Eu consider că legea privind Procuratura Generală trebuie imediat modificată, fiindcă s-a conferit prea multă putere procurorului general, în condițiile în care legea s-a făcut pentru un stat democratic și cu o democrație deja consolidată, unde toate instituțiile funcționează în baza legii, în temeiul statului de drept, și nu în baza relațiilor sau indicațiilor politice. Trebuie să modificăm rapid această lege și să intrăm în normalitate, altfel e imposibil. Procuratura este capturată și a intrat sub talpa lui Dodon exact cum era sub cea a lui Plahotniuc, în anii săi de «glorie», dacă nu chiar și mai rău. În doar un an de zile, Dodon a reușit să-și subordoneze absolut toate structurile importante din stat, și asta într-o flagrantă contradicție cu prevederile constituționale.

Răzvan Gheorge: Dar dacă va cădea Guvernul Chicu, se va schimba ceva în justiția din Republica Moldova?

Iurie Reniță: Dacă o să cadă actualul guvern, vă asigur că Procuratura Generală își va schimba macazul, imediat. Va mai arunca câte ceva așa, de ochii lumii, va ancheta câțiva peștișori mărunți. Asta e situația, din păcate. Nici până astăzi nu am reușit să scoatem Procuratura Generală cu structurile ei specializate, precum și alte instituții din sistemul justiției de sub influența decisivă a factorului politic, evident a acelora care se află la putere, de aceea se impun modificări legislative imediate pentru a redresa cumva situația penibilă în care ne aflăm actualmente.