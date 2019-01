Inundație de două luni într-un apartament din Capitală

Reprezentanții ÎMGFL strâng din umeri și afirmă că nu pot interveni

În dimineața zilei de marți, am surprins-o pe Valentina Mihailenco, o pensionară care locuiește într-un apartament modest din sectorul Buiucani al Capitalei, curățind igrasia care, de aproape două luni, a pus stăpânire peste camera sa de baie. Din tavan picura apă, iar crăpăturile se puteau observa cu ochiul liber.

Femeia își amintește că apa a început a picura din tavan în dimineața zilei de 1 decembrie, însă inițial nu a dat mare importanță acestui fapt, crezând că este rezultatul condensării vaporilor de apă. „Peste trei zile, văzând că picuratul se întețește, m-am dus la Întreprinderea municipală de gestionare a fondului locativ (ÎMGFL) și am invitat un instalator. Mi s-a spus că specialistul va veni a doua zi până la ora 12. Am așteptat trei zile, dar nu a venit nimeni. M-am dus apoi iarăși la ei și am însemnat în registrul ÎMGFL o nouă solicitare. Atunci doamnele de acolo l-au sunat pe instalator și mi-au spus că el se află în apropierea blocului meu și că ar trebui să mă întorc urgent acasă. Dar și de data aceasta am așteptat câteva zile în zădar”, adaugă Valentina Mihailenco.

Văzând că lucrurile nu se mișcă din loc, pensionara a făcut și al treilea drum până la ÎMGFL. De data aceasta, a intrat direct în biroul inginerului-șef, care a direcționat-o imediat către un alt inginer, iar respectivul i-a promis că, în dimineața următoare, va veni instalatorul. „Într-adevăr, de această dată a venit. S-a uitat la țevi și a spus că este vorba despre condens. I-am explicat că e imposibil, deoarece noaptea curge și mai multă apă. Auzind asta, el mi-a spus că va merge la vecinii de la etajele superioare pentru a vedea care-i situația și că urmează să aștept o comisie specializată, care, la fel, nu a mai venit”, își amintește femeia.

În lipsa vecinului de sus, nimeni n-a dorit să intervină

Peste alte câteva zile, adaugă ea, s-a dus la directorul ÎMGFL și a cerut disperată ajutor. Acesta a trimis la fața locului inginerul responsabil de bloc. „A venit și a analizat situația, apoi ne-am urcat împreună cu un etaj mai sus, unde nu ne-a deschis nimeni. Am fost și la vecinii care locuiesc cu două etaje mai sus, însă la ei totul era în regulă. Atunci inginerul m-a anunțat că nu-mi poate spune cauza exactă a inundației, deoarece nu are acces în apartamentul amplasat cu un etaj mai sus”, concretizează locatara.

Potrivit actului de examinare din 26 decembrie, în apartamentul Valentinei Mihailenco „s-au constatat scurgeri în jurul țevilor tranzitorii de alimentare cu apă și canalizare. Pată de culoare galbenă și umedă de pe tavanul încăperii de baie, lângă țevile tranzitorii din apartamentul amplasat cu un etaj mai sus, pe verticală. S-a hotărât să fie informat proprietarul/chiriașul acestui apartament prin prescripție în termen”.

La 2 ianuarie, Valentina Mihailenco a primit o înștiințare de la ÎMGFL, prin care este informată că „locatarului/chiriașului al cărui apartament este amplasat cu un etaj mai sus, i-a fost delegată prescripția de acces întru aprecierea cauzei. Rămâne doar ca locatarul să-și onoreze obligațiunea și responsabilitatea de a respecta solicitarea”.

„M-au dat în judecată pentru datorii, dar acum nu găsesc pârghii legale…”

Valentina Mihailenco ne spune că a rămas șocată de indiferența celor de la ÎMGFL, care anterior ar fi acționat-o în judecată pentru datorii la serviciile comunale. „Anul trecut s-au adunat datorii la IMGFL de 1000 de lei și ei m-au dat în judecată. Noroc că niște prieteni mi-au dat acești bani și i-am plătit până a ajunge în instanță. Dar acum, când ar trebui să mă ajute, nu mai au pârghii legale. Să aștept să mi se dărâme podul? Nu mai știu unde să mă adresez”, suspină femeia, cu lacrimi în ochi.

Am urcat un etaj, însă aici mai multe apartamente, inclusiv cel de care aveam nevoie, sunt separate printr-o ușă de metal. La ÎMGFL, am discutat cu inginerul-șef. „Nu cunosc acest caz în detalii, pentru că m-am angajat aici recent. Dar vă pot spune cu siguranță că, fără acordul proprietarului, nu avem dreptul legal de a intra în apartament, pentru că este proprietate privată”, a precizat Mihail Condrea, în timp ce l-a invitat în biroul său pe Sergiu Albu, inginerul responsabil de blocul cu pricina.



În căutarea vecinului dispărut

Sergiu Albu susține că și-a respectat obligațiunile de serviciu, dar mai mult decât atât legea nu-i permite să facă. „Am fost la fața locului și am inspectat. Presupun că ar putea fi de la canalizare. Împreună cu locatara, am bătut la ușa apartamentului de sus, nu ne-a răspuns nimeni. Am făcut un act de examinare, dar nu am putut identifica cauza, pentru că nu am avut acces. Am încercat să dau de mai multe ori de locatarul apartamentului cu pricina, dar nu deschide. În cele din urmă, am trimis prin poștă o prescripție cu aviz recomandat prin care solicităm proprietarului să ne ofere accesul pentru a soluționa problema. Dacă nu va reacționa, locatara inundată trebuie să se adreseze în judecată, iar instanța va realiza o expertiză de valorificare a pagubei și vecinul va fi obligat să achite pagubele”, explică Albu.

Totuși, inginerul s-a oferit să ne însoțească pentru a mai încerca o dată să dea de proprietarii apartamentului de sus. O vecină ne-a spus că acolo locuiește singură o bătrână de 94 de ani, care nu are copii. „Mai întram pe la ea, dar de vreo doi ani a avut o traumă și nu mai poate ieși”, susține vecina, pe nume Rodica Pelin.

O altă vecină, Valentina Cojocari, afirmă că bătrâna este vizitată zilnic de niște nepoate, care o îngrijesc. „Probabil că au luat-o la ele de sărbători, pentru că i-au adus pensia și tot n-a ieșit nimeni. Nepoatele ei locuiesc în sectorul Sculeni și o mai iau în vizită”, ne-a spus vecina.

„Pătrundem forțat doar când este pusă în pericol viața și sănătatea oamenilor”

Potrivit lui Ghenadie Dubița, șeful-adjunct al Direcției generale locativ-comunale şi amenajare a Primăriei Chișinău, administratorii blocurilor au dreptul să intre forțat în locuințe doar când este pusă în pericol viața și sănătatea oamenilor, securitatea și integritatea bunurilor. „În Legea nr. 75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuințe există o prevedere care stipulează procedura pătrunderii forțate în locuință. Această procedură este descrisă în lege, iar gestionarul blocului, în cazul dat ÎMGFL, trebuie să se adreseze în acest caz la administrația publică locală, la poliție etc.”, a menționat Dubița.

Referindu-se la cazul Valentinei Mihailenco, el a specificat că proprietara trebuie să se adreseze în instanța de judecată. „Înainte de a pătrunde forțat în locuință, trebuie să punem pe cântar consecințele inundației și ale violării integrității locuinței. Înțeleg că doamnei îi picură podul, dar fiecare om are drepturi apărate de Constituție. În acest caz, problema dumneaei poate fi soluționată prin evaluarea pagubei, consemnarea într-un act a acesteia și, respectiv, adresarea în judecată pentru obținerea unui prejudiciu pe măsură”, consideră Ghenadie Dubița.



P.S. În seara zilei de 17 ianuarie, în timp ce pregăteam materialul pentru tipar, Valentina Mihailenco ne-a anunțat la telefon că nepoata vecinei a luat legătura cu inginerul Sergiu Albu. Acesta ar fi avut în sfârșit acces în apartamentul de sus și ar fi stabilit cauza inundației. Astfel, Valentina Mihailenco a primit asigurări de la nepoata bătrânei că în scurt timp problema va fi rezolvată. Dacă va fi cazul, vom reveni.