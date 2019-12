Ion Ceban: Este în puterea noastră să avem grijă de sănătatea tuturor prin crearea de politici și promovarea lor la nivel global

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Strămoşii oamenilor ar fi fost salvaţi de la extincţie de consumul de alcool, cred oamenii de ştiinţă care au studiat obiceiurile alimentare ale primatelor de acum milioane de ani, relatează The Independent. Evoluţia capacităţii de a metaboliza alcoolul e posibil să îi fi...

Gândurile noastre aleargă întruna, dar anumite subiecte ocupă locul central în mintea noastră. Oricât am rătăci, în trecut sau în viitor, ne întoarcem mereu la anumite persoane sau preocupări, față de care avem sentimente profunde sau care ne...

Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, răspunde acuzațiilor care i-au fost aduse prin intermediul unei scrisori anonime, intitulată „Mafia Procurorilor”, menționând că are un sentiment de „deja vu”, după ce, în primăvara...

Valiza nucleară cu care Rusia poate declanșa războiul a fost prezentată pentru prima dată la o televiziune rusă. Nu este mai mare decât o geantă de laptop, iar butonul nuclear nu este roșu, așa cum ne așteptam, ci alb. Valiza are un un card de memorie, cu un cod personalizat cu...

Credința creștină are un respect deosebit față de moartea unei persoane. Există anumite etape și perioade pe care sufletul omului le parcurge înainte de a ajunge în ceruri. Anume în aceste zile (a 3, 9 și 40 zi) rudele comemorează decedatul. Cu toate acestea, nu toți...

Complexul „Chișinău Arena” urmează a fi dat în exploatare la sfârșitul lunii aprilie 2020. Premierul Ion Chicu a inspectat astăzi mersul lucrărilor de construcție a arenei și a apreciat înalt evoluția construcției. „Acest obiectiv are o valoare...

«Am declarat în cadrul panelului de discuții că această problemă trebuie abordată multiaspectual, trebuie să creăm condiții mai bune de tratament, dar și să ne concentrăm asupra prevenirii acestor maladii. Totodată, trebuie să organizăm campanii de informare și educare», a scris Ion Ceban, într/o postare pe Facebook. Totodată, Ion Ceban a semnat alături de alte orașe declarația ,, Zero TB”, iar Chișinăului i-a fost înmânat premiul ,, ÎN PUTEREA TA,,, oferit orașelor ce înregistrează progrese în combatere epidemiei HIV/TB.

