Istoria și semnificația Zilei Îndrăgostiților. De ce îl sărbătorim pe Sfântul Valentin?

De Ziua Îndrăgostiților, oamenii din întreaga lume sărbătoresc dragostea. E ziua în care oameni își arată dragostea și afecțiunea față de ceilalți trimițând cărți, cadouri, flori și ciocolată. O sărbătorim în fiecare an, pe 14 februarie. Anul acesta cade vineri, deci e perfect să organizezi și o escapadă romantică într-un loc special. Istorie și semnificație Auzim în fiecare an în jurul datei de 14 februarie de Sărbătoarea Sfântului Valentin, Valentine’s Day, cunoscută şi ca Ziua îndrăgostiţilor. Sincer, există mai multe legende despre această sărbătoare. Nimeni nu ştie exact cine este cu adevărat Sfântul Valentin amintit în ziua de 14 februarie. Despre acest sfânt cunoaştem foarte puţine lucruri, printre care faptul că a primit de la Dumnezeu darul facerii de minuni. Mulţi oameni s-au şi botezat după ce au primit vindecarea la rugăciunile Sfântului Valentin.

