Ivan Diacov, susține că Alexandr Stoianoglo a ajuns viceprocuror general la recomandarea lui Vladimir Voronin

Fostul procuror al capitalei, Ivan Diacov, susține că Alexandr Stoianoglo ar fi ajuns viceprocuror general la recomandarea sa către președintele de atunci, Vladimir Voronin, potrivit cotidianul.md.

Potrivit lui Diacov, totul a început în luna mai a anului 2001, atunci când la el în birou „a intrat Stoianoglo cu o sticlă de coniac și o ciocalată cu prilejul că soția i-a născut a doua fiică”.

„I-am invitat și pe adjuncții mei Donciu, Ababii și Gurbulea.

Alexandru a împărțit sticla la 5 și am băut-o. Încă stăteam cu paharul în mână când a sunat telefonul. Am ridicat receptorul.

Proaspătul ales Președintele Vladimir Voronin personal m-a telefonat și mi-a spus că în 15 minute să fiu în biroul lui.

La acel moment încă nu era numit noul Procuror General și toți au crezut că VORONIN îmi va propune… Întâlnindu-mă în anticameră șeful Pazei de Stat mă întreabă: Dumneata ce ai băut? miroase a coniac. Am recunoscut, dar era târziu… Am intrat.

Președintele V. Voronin a discutat cu mine 45 minute. Mi-a pus zeci de întrebări despre situația operativă în Chișinău. Toate răspunsurile mele și le-a înscris într-un Bloc-notes.

La sfârșit mi-a cerut: -Ioane, dă-mi familiile a doi procurori tineri pentru a-i avansa. I-am dat familia lui V. Gurbulea și Donciu. Voronin a spus că Donciu este „bătrân” și a cerut să-i dau alt nume.

Eu îi zic: – Este unul, dar este găgăuz.

Voronin a exclamat: – Ooooo, davai, aista merge. Iată așa a fost numit Stoianoglo adjunct al Procurorului General.

Cu deputăția în PD a fost mai simplu. Eu i-am recomandat fratelui meu,D.Diacov candidatura lui A.Stoianoglo și el a acceptat-o”, a dezvăluit Ivan Diacov.

Alexandr Stoianoglo a fost viceprocuror general în perioada anilor 2001-2007. A plecat din Procuratură în anul 2007, după ce anterior candidase, fără succes, la funcția de bașcan al Găgăuziei.



Sursa: cotidianul.md.