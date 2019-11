JAPONIA: Ordinea și armonia se construiesc din bun-simț/ VIDEO

Ordinea si armonia se construiesc din bun-simt. Iar bunul simt inseamna respect pentru tot ce se afla in jur. Exista un loc in lume unde bunul simt, respectul este intens practicat de aceea in Japonia media intarzierilor trenurilor pe an este de 7 secunde…de ce doar atat? Pentru ca este vorba de a respecta pe ceilalti.



Acolo unde onoarea, bunul-simt, respectul pentru ce exista în jur predomină, societatea se desfasoara armonios, in ordine si multumire iar aceste valori merita aparate. Dar acolo unde aceste virtuti lipsesc sau se pierd, se va instala haosul si distrugerea-dizarmonia.

Cei care permit manifestarea fara limite a celor fara de respect/bun simt/onoare doar permit haosului sa se extinda.

Se întâmplă în Japonia.

1. Din clasa I pâna in a 6-a se predă o materie ”drumul despre bunul simț” in care elevii invața comportamentul civilizat și manierele de bun simț!

2. Nu rămâne nici un elev repetent din clasa intâia până la clasa a 7-a, fiindca scopul este educația și implantarea principiilor și nicidecum invațamântul și stocarea informațiilor!

3. Japonezii cu toate ca sunt considerați printre cei mai bogați oameni din lume,nu angajeaza femei de casa sau dadace pentru creșterea copiilor,parinții sunt primii raspunzatori de educația copiilor!

4. Elevii japonezii, zilnic și timp de 15 minute fac curat in școlile lor impreuna cu educatori,invațatori și profesori,lucru ce a determinat apariția unei generații modeste și atente la fenomenul curațenie și igiena!!

5. Fiecare elev japonez are tot timpul la el periuța de dinți și își spala dinții dupa ce mananca și in acest mod invața de mic cum să se pastreze igienic!