Klaus Iohannis a anunțat când va veni Donald Trump în România

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Cercetări anterioare au demonstrat că o igienă orală proastă poate duce la afecțiuni cronice, dar un nou studiu arată ce legătură are cu boli de inimă. În esență, studiul sugerează că una dintre modalitățile prin care poți evita boli cardiovasculare o reprezintă...

Klaus Iohannis a dezvăluit că zona Mării Negre reprezintă o zonă zero în cadrul proiectelor NATO.

Un clip video de pe reţelele de socializare din Rusia în care apare un urs polar, ce are pictat pe corp cu negru mesajul „T-34”, i-a alarmat pe experţi, care au avertizat că abilitatea animalului de a vâna şi a se camufla în mediul în care trăieşte ar...

După alegerile locale generale din toamna acestui an și scorurile obținute în cadrul acestora, Partidul Liberal Democrat din Moldova a pornit o amplă campanie de restructurare a formațiunii. Astfel, Biroul Permanent Central al PLDM a validat, în cadrul ședinței din 3...

Ieri am prezentat discursul președintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, cu prilejul vizitei sale la Chișinău pe 30 noiembrie. Astăzi publicăm, cu unele prescurtări, discursul premierului Vlad Filat.

Oamenii de ştiinţă au creat neuroni artificiali care ar putea fi implantaţi în pacienţii care suferă de paralizie sau alte probleme cu sistemul nervos, relatează The Guardian. Neuronii artificiali ar putea fi chiar folosiţi pentru a conecta minţi umane la aparate, spun...

Corpul uman are nevoie de apă pentru a-și îndeplini funcțiile fizice normale, iar nutriționiștii spun că este vital ca o persoană să bea cel puțin 2 litri de apă în fiecare zi, iar vara chiar 4 litri. De-a lungul zilei - și în timpul somnului - pierdem apă prin...

„Sunt mulțumit că avem aceste ocazii de a discuta și formal, dar și informal cum am avut ocazia aseară la recepție. Acum trebuie să vedem lucrurile cu pragmatism. Președintele Trump este practic în campanie electorală și nu cred că putem să ne așteptăm la o vizită în România înainte de alegerile din Statele Unite, dar probabil după”, a spus Klaus Iohannis, înainte de participarea la Summitul NATO, citat de Mediafax.

