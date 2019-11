Klaus Iohannis: Noul Guvern trebuie să găsească soluții pentru a face România bine

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Temperaturile rămân ridicate în această perioadă, cu maxime de până la 23 de grade, ceea ce depăşeşte cu mult valorile normale climatologice ale lunii noiembrie. "Rămânem în această vară de noiembrie, in octombrie am numit-o vară indiană. Avem o...

Promovate ca o alternativă modernă la ţigările normale şi mai puţin dăunătoare pentru sănătate, ţigările electronice au trecut rapid de la etapa de modă trecătoare la cea de viciu scăpat de sub control, lipsa informaţiilor privind consecinţele folosirii pe termen lung fiind...

”Ceea ce suntem pe cale să trăim este moartea cerebrală a NATO”, a declarat Emmanuel Macron ediţiei de joi a săptămânalului The Economist, explicând această ”moarte” prin dezangajarea americană faţă de aliaţi NATO şi comportamentul Turciei,...

Lamaile au proprietati curative excelente si tocmai de aceea nimic din ele nu ar trebui aruncat. Aceste fructe sunt folosite in diferite moduri, spre exemplu dand un gust excelent apei, ajuta la curatarea unor obiecte din casa sau ofera un plus de savoare unor preparate din bucatarie. Multe...

„Oamenii de afaceri încep să devină optimiști față de perspectivele economiei noastre. Grija noastră trebuie să se îndrepte acum spre măsurile necesare pentru a avea un cadru instituțional stabil, simplu și echitabil, fără decizii arbitrare, piedici injuste sau exces de birocrație, așa cum, din păcate, am văzut în guvernările din ultimii ani”, a transmis Iohannis.

„Mă bucur că s-a terminat și ultimul capitol din cartea neagră a guvernării PSD, care știu că a fost un adevărat test de anduranță pentru dumneavoastră. Lipsa de competențe, deciziile proaste și managementul public haotic, marca PSD, au bulversat întreaga societate. Ne aflăm acum în situația în care noul Guvern trebuie să găsească soluții pentru a face România bine. I-am întâlnit aseară pe colegii dumneavoastră de la Camera de Comerț. În ciuda unui an dificil, marcat de o guvernare haotică, am constatat că la nivelul întreprinzătorilor revine, treptat, speranța.”

„Este evident că economia românească are nevoie de investiții și de investitori”, le-a spus Klaus Iohannis antreprenorilor prezenți la eveniment. Președintele i-a solicitat premierului Ludovic Orban, prezent la eveniment, să găsească soluții care să îndrepte „deciziile proastei” ale fostei guvernări.

Președintele Klaus Iohannis a transmis vineri un mesaj antreprenorilor cu ocazia participării la evenimentul Topului Național al Firmelor Private din România. Președintele le-a transmis oamenilor de afaceri că „s-a terminat și ultimul capitol din cartea neagră a guvernării PSD”, iar noul Guvern va lua măsurile necesare pentru încurajarea investițiilor. Iohannis i-a cerut premierului și miniștrilor să găsească soluții pentru a încuraja dezvoltarea IMM-urilor și pentru a crește rata de absorbție a fondurilor europene. „Mă aștept ca premierul și noii miniștri să ia măsurile necesare pentru ca în România să vină noi investitori și să creștem semnificativ rata de absorbție a fondurilor europene. Totodată, am încredere că dumneavoastră, reprezentanții IMM-urilor, puteți genera proiecte viabile pentru a utiliza eficient aceste fonduri”, a spus Președintele.

