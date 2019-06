Kozak revine „pe cal alb” la Chișinău

Pregătisem altceva pentru acest col de pagină, dar, când am dat în arhiva mea de un articol mai vechi, semnat de + IPS Bartolomeu Anania, am decis să renunţ la el în favoarea articolului acestui cunoscut scriitor şi cleric ortodox român (n. 18 martie 1921 – d. 31 ianuarie...

Pentru a trăi normal, omul are nevoie de acoperiș deasupra capului, căldură în casă, haine și mâncare. Restul sunt mofturi, cum ar spune Caragiale.

Trupele de ocupație rusească au continuat astăzi, 19 iunie, bombardamentele în regiunile separatiste ucrainene. Sub focul rușilor a nimerit localitatea ATLU Zolotoe-4 din regiunea Lugansk, acolo unde bombardamentul a avut loc la distanța de numai 30 de metri de un bloc locativ. Din...

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a obţinut statutul de instituţie acreditată internaţional de către Federația Mondială de Educație Medicală (World Federation for Medical Education - WFME). Universitatea a primit...

Mai mulți politicieni germani care și-au susținut în mod public pozițiile pro-imigrație au primit amenințări cu moartea, de la uciderea unui coleg de partid al Angelei Merkel, despre care poliția suspectează că a fost o crimă motivată politic, scrie The Guardian.

Solstitiu de vara 2019. Pe 21 iunie, este solstiţiul de vară în emisfera nordică, adică este cea mai lungă zi din an. Tot atunci, este Ziua Mondială a Soarelui.

„Se confirmă că Dmitri Kozak este nașul actualei coaliții de guvernământ. Concubinajul straniu și imposibil pe vremuri dintre un partid pro-european și un partid pro-Kremlin a fost încropit la Chișinău în urma eforturilor depuse de Moscova, în special de Kozak. Este evident că are loc înfiltrare masivă a oamenilor Kremlinului pentru a controla Republica Moldova. Eliberarea din detenție a lui Usatîi și spionului rus, Iurie Bolboceanu, dovedesc că așa-zisa eliberare a justiției înseamnă doar schimbarea stăpânului – în loc de „oligarhul cel rău” azi puterea judecătorească și instituțiile de forță, treptat, trec sub stăpânirea președintelui Dodon” , a spus Bogatu.

„ Încă acum o lună, pentru demnitarii ruși, Republica Moldova a fost practic un teritoriu interzis, fiind blocat amestecul Moscovei, absolut impetrinent, în afacerile noastre interne. Sigur că vine pe un cal alb. Moscovei i-a reușit operațiunea secretă de a impune o guvernare pro-rusă, sub acoperirea europeană. Asta este marele succes, pentru că aceasta înseamnă și o finanțare europeană. Putin nu are bani ca să întrețină regimul Dodon, pentru că nu Maia Sandu, ci președintele Dodon este acum vioara nr.1 în această ecuație a puterii. Este un succes remarcabil pentru Moscova. Indiferent de vizitele pe care le va avea, delcarațiile pe care le va face, este un semn foarte rău pentru Chișinău, pentru că această vizită dovedește revenirea R.Moldova pe orbita rusească s-a făcut chiar mai repede decât ne puteam imagina noi”, a declarat el.

„Maia Sandu spune că nu are de gând, în timpul apropiat, să plece la Kiev. Ce poate fi mai plăcut pentru inima Moscovei, decât să spui că nu ai de gând să pleci în viitorul apropiat la Kiev, de care depinde în foarte mare măsură securizarea frontierei Republicii Moldova, depinde controlul asupra segmentului transnistrean al frontierei. Înseamnă să te situiezi tăcit sau declarativ pe pozițiile Rusiei pe aceste probleme. Și celelalte declarații, precum acceptarea moratoriului pe subiecte ideologice și geopolitice nu poate decât să satisfacă Rusia”, a spus comentatorul, precizând că, cel mai probabil, aceasta nu va fi ultima lui vizită la Chișinău.

Vicepremierul rus, Dmitri Kozak, revine la Chișinău pe un cal alb după ce Moscova a reușit să impună o guvernare pro-rusă, sub acoperirea europeană. De această părere sunt comentatorii politici Nicolae Negru și Petru Bogatu, relateaza deschide.md .

