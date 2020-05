La țară poți să trăiești mai bine și mai ieftin ca în oraș

Cu siguranță, viața la țară are lipsurile ei, dar dacă pui cu sinceritate în balanță avantajele și dezavantajele, este foarte posibil ca mediul rural să fie mai ofertant. Un astfel de mod de viață nu se potrivește oricui, dar poate să fie o soluție sau o alternativă.

Sufrageria din curtea casei În mediul rural orice casă are o curte, iar un orășean mutat la țară știe cel mai bine să profite de avantajele pe care le poate avea spațiul acesta, unde poți face ce vrei în jurul casei. Curtea, mică sau mare, este o extensie a casei și trebuie folosită ca atare. În lunile de vară și în zilele calde de toamnă, dar nu numai atunci, zona amenajată din curtea casei poate funcționa ca o veritabilă sufragerie în aer liber. Un chioșc, un umbrar, câteva scaune de grădină, perdele vaporoase care să te apere de soare și de eventualele curiozități ale vecinilor sunt suficiente pentru a avea un loc perfect pentru muncă sau relaxare. Mai mult, în orice curte se poate amenaja, fără prea mare cheltuială, un teren de baschet. Câțiva metri de ciment și un coș sunt o investiție minimă, dar cu mari avantaje.

Plantează pomi fructiferi Nu este nevoie să-ți faci livadă. O familie de patru persoane are mere câteva luni din fructele unui măr pe rod. Cea mai bună soluție este să plantezi pomi adaptați zonei rurale respective. Nu te complica și alege cei mai rezistenți pomi fructiferi, care nu au nevoie de îngrijire specială, care cresc sănătos și intră pe rod repede. Cele mai bune alegeri: prunii, perii, merii și gutuii. Pentru diversitate ia în calcul mai multe soiuri de măr. Mai poți adăuga un vișin și un nuc. Nu omite nici arbuștii. Socul crește repede și nu are nevoie de grijă, la fel și un mur. Îți vor da, în schimb, flori pentru socată și mure pe săturate. Toate aceste investiții se întorc înzecit, pentru că te vor scuti de cheltuieli.

Cumpără de la localnici Este mare păcat să locuiești la țară și să nu profiți de micii producători locali. Poți avea lapte proaspăt de cea mai bună calitate, ouă, brânză, smântână, dar și carne de pui, de porc, vită sau curcan, de la animale crescute în condiții tradiționale. La asta se adaugă fructele și legumele de sezon. Localnicii produc toate aceste bunătăți în cantități care depășesc nevoile lor de consum și sunt mereu dispuși să le vândă, cu prețuri mai mult decât rezonabile. Nu rata niciodată o astfel de oportunitate, chiar dacă pentru a fi rentabil cu adevărat trebuie să cumperi un curcan întreg sau o jumătate de porc. Ce este în plus poți pune la păstrat într-o lada frigorifica. Tranșează, etichetează și pune deoparte. La fel poți proceda și cu fructele și legumele. Este o plăcere să faci dulceață și este foarte simplu să pui la congelat legume și fructe pentru iarnă.

