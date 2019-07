Lady Gaga și Bradley Cooper, împreună!

Lady Gaga și Bradley Cooper și-ar putea da întâlnire din nou la un eveniment important. Este vorba despre gala MTV Video Music Awards.

Actorii din A Star is Born sunt nominalizați la două categorii, Song of the Year și Best Collaboration, pentru succesul înregistrat de piesa Shallow de pe coloana sonoră a filmului. Cântăreața și partenerul ei ar putea păși împreună pe covorul roșu și, de ce nu, pe scenă pentru o nouă interpretare a cântecului. Gala MTV Video Music Awards va avea loc pe 26 august.

Fanii au fost încântați când au aflat că cei doi se vor reuni. Gaga și Bradley Cooper nu s-a mai văzut de la premiile Oscar. Între timp, Cooper s-a despărțit de mama fiicei sale, modelul Irina Shayk. Motivul ar fi fost chiar partenera sa de platou, Lady Gaga.

La începutul acestui an au apărut zvonuri privind o posibilă relaţie sentimentală a lui Bradley Cooper cu Lady Gaga. Cooper a regizat acest film, în care a şi jucat alături de Lady Gaga. Însă, în februarie, Lady Gaga a pus capăt speculaţiilor apărute pe reţelele de socializare.

Cântăreața a fost surprinsă recent alături de un alt bărbat, iar între ei este o relație mai mult decât colegială. În februarie, vedeta s-a despărţit de logodnicul ei, Christian Carino, după o relaţie de doi ani.

https://www.tabu.ro/