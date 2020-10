Legătura dintre sistemul imunitar și sănătatea psihică

Igor Dodon și-a anunțat candidatura la prezidențialele din acest an. Acesta a venit la CEC împreună cu deputații PSRM Vlad Batrâncea și Vasile Bolea.

Cupola de aur a Catedralei Ortodoxe de pe malurile Senei din Paris străluceşte în soare. Construită de guvernul rus că parte a unui nou centru cultural şi spiritual, ea are vedere spre...

Vladimir Putin i-ar fi spus lui Emmanuel Macron, în cadrul unei conversații telefonice recente, că opozantul rus Alexei Navalnîi s-ar fi otrăvit singur cu noviciok, scrie The...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Comemorarea la 1 septembrie 2019 a 80 de ani de la debutul militar al celui de-Al Doilea Război Mondial are loc în contextul exacerbării tendinţei ofensiv-mitologice din ultimii...

În 2001 au loc la New York atentatele teroriste de la World Trade Center, revendicate de Al-Qaida

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

Încheiem seria de articole cu privire la distrugerea Chișinăului de către armata roșie de ocupaţie, în cel de-al Doilea Război Mondial. După cum am relatat și în...

Numele Balmuş provine de la o poreclă ce are la bază cuvântul balmoş – termen culinar ce numeşte o mâncare ciobănească în care se amestecă diferite ingrediente (zer...

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Venus intra in Fecioara si dragostea intra intr-o zona meticuloasa. E vremea sa-ti arati dragostea la modul cel mai practic posibil. Inca se simt efectele Lunii pline in Berbec si este posibil ca cineva sa fie morocanos si nemultumit. Fii atent sa nu starnesti conflicte inutile!

Am citit în „Timpul” un material de mare actualitate şi am crezut că va genera o dezbatere publică. Însă, nu ştiu cum se întâmplă, dar foarte mulţi moldoveni, deşi sunt experţi în orice domeniu câte „olecuţâcî”,...

Președintele Donald Trump, care, împreună cu prima-doamnă, a fost diagnosticat cu COVID-19, are simptome ușoare, ca în cazul unei răceli, au declarat surse citate de CNN și New York Times.

Depresia- un fel de boală autoimună? Depresia poate fi înțeleasă ca un fel de boală autoimună psihică, mintea noastră funcționând efectiv împotriva sinelui, a simțului de autoconservare. În bolile autoimune, sistemul de apărare al organismului atacă țesuturile sănătoase, mai degrabă decât invadatorii amenințători. În cazul depresiei, imunitatea psihică, sub efectul unor emoții insuportabile, anxietății, agesiunii, dezamăgirilor, se întoarce împotriva propriului sine, stimulând comportamente autodestructive.

Interacțiunea dintre psihic și sistemul imunitar la persoanele bolnave mintal Profesor Reitan este parte a unui studiu ce urmărește felul în care boala psihică influențează imunitatea. Este o cercetare foarte importantă, pentru că arată efectiv cum tulburarea mintală poate produce dezechilibre imunitare. ”Știm că persoanele cu tulburări mentale sunt, de asemenea, mai sensibile la diferite inflamații in organism si la probleme imunitare. Acest lucru indică faptul că există o interacțiune ", spune Klæbo Reitan. Tocmai de aceea persoanelor cu psihoze li se administrează prednisolon, un medicament steroid care diminuează inflamația, urmărindu-se dacă acest lucru are efect asupra îmbunătățirii stării mintale. Practic, concluzia la care se așteaptă să ajungă cercetătorii este revoluționară: tratând sistemul imunitar ai putea să vindeci sau să previi tulburările mentale.

Separarea dintre sistemul nervos și sistemul imuitar este artificială Aceasta este concluzia la care au ajuns cercetătorii. Astfel, celulele sistemului imunitar comunică între ele prin mici molecule numite citokine. Celulele sistemului nervos comunică prin intermediul unor molecule similare, neurotransmițătorii. ”Ambele tipuri de molecule au o structură asemănătoare.” Arata profesorul asociat. K. Reitan, de la NTNU’s Department of Mental Health. „Distincția dintre cele două sisteme este inventată de oameni. Nu vorbim despre două sisteme diferite. Acum a devenit clar că moleculele ce transmit semnale în sistemul imunitar, transmit și în sistemul nervos și invers.” , a continuat dr. Reitan.

Influența minții asupra vindecării bolilor Numeroase terapii alternative încearcă să ne convingă că putem să ne vindecăm singuri, cu puterea minții. Vizualizarea, imaginația, jocul energiilor secrete, gândirea pozitivă pot avea influențe stimulative asupra stării de sănătate fizică. Medicii au considerat multă vreme astfel de afirmații ca fiind simple speculații. Dar studiile recente demonstrează că psihicul uman are puteri nebănuite, influențând realmente funcționarea sistemului imunitar. La rândul său, imunitatea își pune amprenta asupra sănătății noastre psihice, creându-se un circuit care abia acum începe să fie analizat din perspectivă științifică.

Conflictul militar dintre Armenia și Azerbaidjan pe seama regiunii disputate Nagorno-Karabakh s-a reaprins în cursul zilei de astăzi. După cum am precizat anterior, Armenia a declarat...

