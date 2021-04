Legătura dintre sistemul imunitar și sănătatea psihică

Ziua Națională din 27 Martie a fost „celebrată” prin tăcere de către președintele României, prim-ministru și ministrul de externe (declarația politică pe care am depus-o...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Anexarea de la 1812, urmată apoi de o ocupaţie seculară ţaristă (1812-1917), a fost oare o eliberare de sub turci, un gest uman şi progresist al Rusiei, un act de dezrobire a poporului, aşa...

Sfintii mucenici ucisi in Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit (Sambata Sfantului Teodor - Pomenirea mortilor). Paganii etiopieni au atacat Manastirea Sfantului Sava cel Sfintit in secolul al VIII...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Ce simbolizează, de fapt, oul și ce legătură are cu Sărbătorile Pascale. Sărbătorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar una dintre cele mai frumoase tradiţii din această...

Sfantul Mucenic Sava s-a nascut in anul 334, intr-un sat din zona Buzaului. Parintele sau duhovnicesc era preotul Sansala. Cei doi erau calugari misionari in tinutul Buzaului unde, probabil,...

Istoric, literar sau artistic, trebuie înțeles în contextul său istoric și social, însă nu am știut niciodată prea multe despre închisorile din vremea lui Iisus.

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Ieri am citit o scrisoare a unui basarabean exilat în oraşul Verholens.

Am văzut scris la televizor: patron agenţie de turism comerciant motociclete De ce nu e recomandabil? Marcarea relaţiilor sintactice dintre cuvinte se realizează în diverse moduri: prin intermediul cazului (cărţile colegului) sau al prepoziţiilor (cartea de poveşti),...

Depresia- un fel de boală autoimună? Depresia poate fi înțeleasă ca un fel de boală autoimună psihică, mintea noastră funcționând efectiv împotriva sinelui, a simțului de autoconservare. În bolile autoimune, sistemul de apărare al organismului atacă țesuturile sănătoase, mai degrabă decât invadatorii amenințători. În cazul depresiei, imunitatea psihică, sub efectul unor emoții insuportabile, anxietății, agesiunii, dezamăgirilor, se întoarce împotriva propriului sine, stimulând comportamente autodestructive.

Interacțiunea dintre psihic și sistemul imunitar la persoanele bolnave mintal Profesor Reitan este parte a unui studiu ce urmărește felul în care boala psihică influențează imunitatea. Este o cercetare foarte importantă, pentru că arată efectiv cum tulburarea mintală poate produce dezechilibre imunitare. ”Știm că persoanele cu tulburări mentale sunt, de asemenea, mai sensibile la diferite inflamații in organism si la probleme imunitare. Acest lucru indică faptul că există o interacțiune ", spune Klæbo Reitan. Tocmai de aceea persoanelor cu psihoze li se administrează prednisolon, un medicament steroid care diminuează inflamația, urmărindu-se dacă acest lucru are efect asupra îmbunătățirii stării mintale. Practic, concluzia la care se așteaptă să ajungă cercetătorii este revoluționară: tratând sistemul imunitar ai putea să vindeci sau să previi tulburările mentale.

Separarea dintre sistemul nervos și sistemul imuitar este artificială Aceasta este concluzia la care au ajuns cercetătorii. Astfel, celulele sistemului imunitar comunică între ele prin mici molecule numite citokine. Celulele sistemului nervos comunică prin intermediul unor molecule similare, neurotransmițătorii. ”Ambele tipuri de molecule au o structură asemănătoare.” Arata profesorul asociat. K. Reitan, de la NTNU’s Department of Mental Health. „Distincția dintre cele două sisteme este inventată de oameni. Nu vorbim despre două sisteme diferite. Acum a devenit clar că moleculele ce transmit semnale în sistemul imunitar, transmit și în sistemul nervos și invers.” , a continuat dr. Reitan.

Influența minții asupra vindecării bolilor Numeroase terapii alternative încearcă să ne convingă că putem să ne vindecăm singuri, cu puterea minții. Vizualizarea, imaginația, jocul energiilor secrete, gândirea pozitivă pot avea influențe stimulative asupra stării de sănătate fizică. Medicii au considerat multă vreme astfel de afirmații ca fiind simple speculații. Dar studiile recente demonstrează că psihicul uman are puteri nebănuite, influențând realmente funcționarea sistemului imunitar. La rândul său, imunitatea își pune amprenta asupra sănătății noastre psihice, creându-se un circuit care abia acum începe să fie analizat din perspectivă științifică.

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case,...

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)