Legumele congelate: greşeli frecvente pe care le facem atunci când gătim

Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) sunt de părere că PNL - USR PLUS - UDMR trebuie să îi retragă sprijinul politic lui Florin Cîțu, după apariția celui...

Unul dintre reperele majore ale orașului São Paulo, Brazilia - clădirea Federației Industriilor (FIESP), construită în 1979, care are un design piramidal și o înălțime de...

Socialitul Igor Dodon s-a arătat deranjat de dedecizia Parlamentului Republicii Moldova de legislatură nouă, sub conducerea lui Igor Grosu. Acesta a refuzat să trimită observatori pentru...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Inceputul de secol al XVI-lea aducea in tinuturile inzapezite ale Rusiei un monarh cum lumea nu mai vazuse inca de pe vremea imparatilor romani. Sadic, mistic, sangeros dar in acelasi timp diplomat...

Sfantul Mucenic Vavila a trait in vremea imparatului Numerian. Acest imparat dupa ce a jertfit idolilor pe copilul unui conducator pagan, dat drept zalog pentru pace, a mers catre biserica in...

Nasterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care incepe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a nascut din parinti foarte inaintati in varsta, Ioachim si Ana, ca rod al...

După Dictatul de la Viena din 30 august 1940, Nord-Vestul Transilvaniei a intrat sub ocupație maghiară. Teritoriul ocupat de horthyști în timpul celui de-al doilea război mondial a...

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Ștefan Creangă, director ANRE: „Pentru luna august noi am fost informați oficial că Moldova Gaz a important gazelle la preț de 440 de dolari pentru mia de metri cubi, iar pentru septembrie, prețul este de 550 de dolari. La începutul anului era 127 de dolari.”

Nu foloseşti cuptorul cu microunde Ştim, nu are o reputaţie tocmai bună, dar cuptorul cu microunde poate fi chiar eficient. Ca legumele să nu se înmoaie prea tare, lasă-le 4-6 minute.

Adaugi legumele congelate prea devreme Mulţi dintre noi avem tendinţa să adăugăm legumele congelate foarte repede, ca şi când ar fi proaspete. Astfel ele ajung să stea prea mult la gătit, iar potenţialii nutrienţi ca vitaminele B şi C se pot pierde. Cel mai bun mod de a evita acest lucru este prin adăugarea legumelor congelate mai târziu decât avem tendinţa să o facem.

Decongelezi legumele înainte să le prepari Cea mai proeminentă calitate a legumelor congelate este textura. Din moment ce congelarea lor nu face altceva decât să producă apă, iar legumele la cândul lor conţin foarte multă apă, procesul de congelare măreşte pereţii celulari. Acest rezultat este mai puţin delicat, iar textura nu mai este una foarte moale. Nu trebuie să decongelezi legumele înainte de a le prepara, iar faptul că le găteşti deja congelate te ajută să obţii o textură mai bună. Excepţie însă fac porumbul întreg şi verdeţurile (ex: spanacul).

Din moment ce sunt la fel de sănătoase ca legumele proaspete, legumele congelate sunt uşor de depozitat, de păstrat, dar şi de consumat. În plus, sunt şi accesibile. Doar că, din nefericire facem câteva greşeli de care nu ne dăm seama şi, fie îşi pierd din proprietăţi atunci când sunt decongelate şi gătite, fie capătă un alt aspect şi, bineînţeles, alt gust.

Ziua internațională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011, în ideea de a transmite mesajul că prietenia între popoare,...

Unii cred că este rușinos să cumperi haine dintr-un magazine second hand. În România, încă mai există prejudecăţi legate de tendinţele SH. Peste graniță, fenomenul s-a...

Marcarea în fiecare an a Zilei internaţionale a carităţii a fost decisă de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), prin Rezoluţia /RES/ 67/105. Scopul acestei...

