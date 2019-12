Lipsa gravitației, un posibil leac pentru cancer: rezultatele experimentelor sunt uimitoare

Coliva are origini înainte de creștinism, nefiind invenția creștinilor. Originile ei se regăsesc în ritualuri păgâne, mai exact în manifestările mortuare precreștine legate de cultul pământului ca divinitate. Află cum se face coliva.

Doua actiuni de protest au avut loc in weekendul trecut în capitala Belarusului împotriva ”integrării profunde” cu Rusia. Actiunile nu au fost autorizate, dar politia nu a intervenit, mitingul fiind organizat în mod pașni, fără ca vreo persoana sa fie reținuta.

Multe voci spun că mașinile cu hidrogen sunt viitorul, iar recordul stabilit recent de Hyundai aduce un plus de credibilitate acestei teorii.

„Am luat patru tipuri diferite de celule canceroase din diferite părți ale corpului – sân, ovare, plămâni și nas – și le-am pus în condiții de microgravitație. Astfel am descoperit că în 24 de ore, 80-90% din aceste celule canceroase au murit,” a adăugat șeful echipei de cercetători.

Rezultatele primului astfel de studiu nu vor duce instant la un tratament disponibil la scară largă, dar vor da startul unor cercetări aprofundate, în condiții stricte. Oamenii de știință speră să repete testul pe Stația Spațială, pentru a vedea dacă există diferențe în gravitație zero autentică, în locul celei simulate în laborator, prin microgravitație.

Lipsa gravitației duce la rezultate uimitoare în tratamentul cancerului, conform unor experimente recente realizate de cercetătorii australieni. În speranța găsirii unui tratament eficient pentru cea mai periculoasă boală a secolului 21, oamenii de știință au încercat soluții din ce în ce mai ciudate. Multe dintre ele nu au dus la rezultate uimitoare, dar se pare că există și excepții cu rezultate neașteptat de pozitive. Lipsa gravitației se pare că face o treabă surprinzâtor de eficientă în uciderea celulelor canceroase. Toate experimentele în acest sens au fost făcute pe Pământ, când, între 80 și 90% dintre celulele maligne au murit după o zi de expunere la gravitație zero într-un simulator de microgravitație. Este important de reținut că aceste efecte au fost obținute în lipsa oricărui alt tratament.

