Ludovic Orban va avea întrevederi, la Zagreb, cu Ursula von der Leyen, Angela Merkel și Donald Tusk

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Pastrav la cuptor? O propunere interesanta, nu-i asa?! Mai ales pentru zilelele din post in care este dezlegare la peste. Păstrav la cuptor # Rețeta 1 Ingrediente Pastrav la cuptor pastrav – 3 buc morcov – 2-3 buc ceapa – 1 buc patrunjel – 2-3 legaturi...

Pentru ora 10:30, premierul român are programată o întâlnire cu Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, iar de la 11:00 cu Maia Sandu, președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate.

Președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban se află miercuri și joi la Zagreb, unde are loc Congresul Partidului Popular European (PPE). Premierul urmează să aibă întrevederi cu Ursula von der Leyen, președintele ales al Comisiei Europene, cu Donald Tusk, președintele Consiliului European, precum și cu importanți lider europeni. Prim-ministrul român va avea, potrivit programului postat pe site-ul Guvernului, o întrevedere cu premierul Irlandei, Leo Varadkar, de la 15:25, ora locală. De la 15:45 se va întâlni cu Antonio Lopez Isturiz, secretarul general al PPE, de la 17:00 cu Jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisiei Europene, iar de la ora 17:45 cu președintele ales al CE Ursula von der Leyen.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)