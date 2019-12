Cântăreața suedeză Marie Fredriksson, solista formației Roxette, a murit luni, la vârsta de 61 de ani, după o luptă de 17 ani cu cancerul.



Anunțul a fost făcut pe pagina oficială de Facebook a fan clubului formației Roxette.



În 2002, Marie Fredriksson a fost diagnosticată cu tumoare cerebrală și a urmat un tratament agresiv .



În 2009, duoul s-a reunit și a reînceput să susțină concerte live, însă, în februarie 2016 a concertat pentru ultima dată, deoarece Marie a fost sfătuită de medici să nu mai cânte pe scenă.



În iunie 2016, grupul muzical și-a lansat cel de-al zecelea album, „Good Karma”.

Marie Friedriksson s-a născut pe 30 mai, în 1958, în sudul Suediei. În 1986, alături de Per Gessle, a format trupa Roxette, care a devenit rapid una dintre cele mai iubite trupe pop, iar piese precum „The Look”, „Dressed for Success”, „Listen to Your Heart”, „Dangerous”, „It Must Have Been Love”, „Joyride” şi „Milk and Toast and Honey” au făcut înconjurul lumii, fiind considerate în prezent adevărate „evergreen-uri”.