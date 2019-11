Marte în Balanță va fi în cuadratură cu Pluto în Capricorn: lumea cum o știam noi se va termina pentru zodii

Săgetătorul își cucerește independența Se știe că Săgetătorul este o zodie care are mare nevoie de libertate și aventură, dar, în ultima perioadă, s-a simțit constrâns de cererile șefilor, de pretențiile partenerului sau de dificultăți financiare. Dar această perioadă este pe cale să se sfârșească, mai ales că Săgetătorul trăiește o adevărată revoluție interioară. Anumite ocazii care i se ivesc în cale, fie în ceea ce privește banii, fie din punct de vedere al relațiilor îi dau puterea de a aborda și celelalte lucruri care nu-i convin din viața sa și de a-și cere drepturile.

Actualitate 4 Noiembrie 2019, ora: 13:07

Doi soti au devenit primari in orase diferite. Barbatul in orasul Rascani, iar femeia, la Drochia. Ambii au candidat din partea "Partidului Nostru". Astfel, in orasul Drochia, Nina Cereteu a castigat din primul tur si a obtinut 63,83 %. Iar sotul ei, Victor Bogatico, a invins din al...