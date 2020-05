Medic român: În R. Moldova a fost cea mai grea experiență din viața mea

„În privința dotărilor, sincer, m-a surprins pozitiv, chiar aveau aparatură, aveau echipamente, dar vorbesc strict de spitalul unde am activat, în Institutul de Medicină Urgentă. Celelalte spitale nu știu, că nu am fost. Când am ajuns noi acolo, erau pregătiți. Aveau aceleași protocoale ca și aici, erau protocoale traduse la zi și circuite chiar existau pe terapie intensivă, existau și ne-au spus că până la acel moment nu a fost niciun medic sau vreun cadru medical infectat”, a povestit Giorgiana Matei.

„În Republica Moldova a fost o experiență foarte grea, cea mai grea experiență din viața mea de medic de până acum, chiar dacă nu am o experiență chiar foarte vastă, sunt specialist de trei ani de zile. Ce am întâmpinat acolo practic, aici nu exista! Atât de multe cazuri, atât de multe cazuri grave pe terapie intensivă, atât de mulți colegi medici și asistenți pe terapie intensivă! Din această cauză spun că a fost o experiență foarte grea, chiar și la nivel psihologic, nu neapărat la nivel medical”, a relatat doctorița.

