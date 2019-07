Merele cerate din supermarket. De ce se ceruiesc si cum sa le cureti

Marul se cultiva de aproape 8 mii de ani pe toata suprafata Pamantului si se spune ca in coaja lor se afla de doua ori mai multa vitamina C decat in pulpa. Am fost invatati de mici sa mancam fructele cu coaja, dar ce te faci daca cele cumparate din supermarket sunt cerate? Le mai mancam sau nu?

Merele pe care le cumparam din supermarket sunt tratate cu tot felul de chimicale, printre care si ceara, pentru a preveni degradarea si deshidratarea lor prea repede.

Ceara alimentara se foloseste inca din 1920, dar in ultima perioada, pentru ca merele sunt oricum transportate in conditii de temperatura controlata, ceruirea a devenit mai mult un procedeu de marketing. Merele sunt mai stralucitoare, lasand impresia unui fruct mai aratos.

Consumatorii se tem ca aceasta ceara ar putea sa le afecteze sanatatea, insa producatorii spun ca asa fructele se pastreaza mai bine si ca se foloseste o ceara comestibila si sigura pentru consum. Cu toate acestea, exista si unii producatori care folosesc o ceara pe baza de hidrocarburi aromatice, care este daunatoare sanatatii.

Noi va recomandam, ca indiferent de ceara folosita, sa evitati fructele cerate si sa incercati sa cumparati direct de la tarani, insa daca nu aveti aceasta posibilitate, va aratam mai jos cum sa le curatati.

Iata cum poti scapa de ceara de pe mere:

Umple o oala cu apa calduta. In apa adauga un pahar cu otet si 3 lingrui de bicarbonat de sodiu. Amesteca bine, pana cand solutie devine omogena. Lasa merele timp de cateva minute in aceasta soluie si apoi curate-le cu un burete special de fructe.

Iata cum recunosti merele ceruite:

Trebuie sa fi foarte atent la aspectul exterior al fructului. Un luciu excesiv indica prezenta cerurilor pe fructe. Cea mai sigura modalitate de a observa prezenta cerurilor este de a zgaria usor cu unghia. Sub unghie vei observa o substanta albicioasa.

*Acest articol este doar informativ. Pentru un diagnostic corect, va recomandam sa consultati si sfatul unui medic specialist.

https://sfatnaturist.ro/