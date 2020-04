Mesaj scris în lanul de lalele pentru turiștii care nu pot vizita anul acesta fermele de flori din Olanda

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de coronavirus. „Ne vedem anul viitor”, este mesajul transmis.

Într-un mesaj pe pagina de Facebook, Tulips in Holland îi sfătuiește pe cei care vor să vadă frumuseațea lanurilor de lalele să călătorească „virtual” în această perioadă.

„Din cauza bolii COVID-19, planurile de călătorie au fost amânate. Mulți dintre ați planificat să veniți în Olanda pentru a vedea spectacolul lalelelor înflorite. Din păcate nu este posibil în acest an. Însă am dorit să transmitem un mesaj special tuturor celor care nu vor ajunge în acest an în Olanda”, se arată în mesajul postat pe rețeaua socială.

