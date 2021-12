Mihai Gribincea, ex-ambasador al R. Moldova la București: Rusia încearcă să forțeze autoritățile de la Chișinău să reia discuțiile cu Tiraspolul pentru a evita colapsul așa numitei RMN

Campania națională de înverzire a plaiului a demarat anul acesta pe 13 noiembrie, sub genericul ambițios „PLANTEAZĂ-ȚI VIITORUL”. Zeci de instituţii de stat, private, locale...

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Președintele comisiei de grațiere din cadrul Președinției Republicii Moldova lansează ideea declarării persona non grata – a ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al...

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Numele Coşcodan provine de la o poreclă care are la bază termenul zoologic coşcodan ce numeşte „o specie de maimuţă cu coada foarte lungă”, termen pătruns la români din...

1 decembrie este ziua naţională a României şi are o însemnătate specială în societatea noastră. Totodată, această zi marchează un eveniment istoric foarte important:...

Numele Miclăuşeanu are la bază prenumele unguresc Miklós, formă ungurească a prenumelui Nicolae.

Sfanta Varvara a trait in timpul imparatului Maximian (284-305), la Heliopolis. Din cauza frumusetii sale trupesti este inchisa intr-un turn, de tatal sau Dioscor. Acest tata pagan considera...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Pantone Color Institute a anunţat joi că „Lila, 17-3938 Very Peri” a fost aleasă culoarea anului 2022, fiind o nuanţă de violet apropiată de albastru, a cărei prezenţă stimulează „inventivitatea şi creativitatea”, scrie zdg.md.

În fiecare an întâmpinăm Anul Nou cu mult fast, deși nu știm ce ne rezervă viitorul. Dar știm cu siguranță că semnul nostru zodiacal va juca, fără îndoială, un rol crucial în determinarea cursului drumului nostru.

Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au dispus, la 28 decembrie, prelungirea cu 30 de zile a măsurii preventive – liberarea provizorie sub control judiciar în privința șefului Oficiului Ciocana al Procuraturii Chișinău, Igor Popa, potrivit noi.md.

Masa de Revelion are şi ea tradiţii speciale. Există obiceiuri potrivit cărora ceea ce faci la final sau la început de an, îți influențează norocul în următoarele 12 luni. Însă doar unul din cinci români recunoaște că este superstițios.

Șamanii din Peru au făcut tradiționalele incantații la final de an. Predicțiile par să fie pozitive, pentru că 2022 se anunță un an calm. Vrăjitorii, şamanii şi clarvăzătorii sunt o realitate obişnuită în Peru, unde magia este folosită încă de pe vremea incaşilor...

În următoarele 24 de ore, meteorologii prognozează precipitaţii sub formă de ploi în nordul şi centrul ţării, în timp ce la sud va fi cer variabil, potrivit publika.md.

3. Rusia realizează că lipsa de progres în reglementarea transnistreană a început să joace în detrimentul Transnistriei. Situația de conflict din Ucraina, intențiile Guvernului actual de a conecta Republica Moldova la rețeaua de distribuție a energiei electrice a RO/UE, creșterea numărului cetățenilor moldoveni din stânga Nistrului care realizează starea de impas în care se află pretinsa ”RMN”, vor conduce în timp de câțiva ani la colapsul republicii separatiste. Toate aceste, plus creșterea numărului simpatizanților unirii Republicii Moldova cu România, în conexiune cu aspectele menționate la punctele 1 și 2 fac Rusia să se grăbească în căutarea unei rezolvări a conflictului transnistrean.

În contextul, negocierilor Rusiei cu SUA și NATO privind garanțiile de securitate solicitate, ce urmează să se înceapă la Geneva la 12 ianuarie, evident că problema aflării ilegale a trupelor ruse de ocupație pe teritoriul Moldovei va apare pe agenda discuțiilor. Josep Borrell, șeful diplomației europene, într-o conversație cu elDiario.es., cu referire la bilateralitatea pe care Kremlinul o urmărește cu Casa Albă pentru a rezolva crizele europene aflate în așteptare, cum ar fi cea a Ucrainei, declara recent că „Nu poate exista o Ialta 2, poate doar, dacă ar fi cazul, un Helsinki 2”. Or, un ”Helsinki 2” , care nu ar ține cont de principiul acordului țării gazdă pentru trupele străine este greu de imaginat.

Noi, din partea noastră, ne exprimăm speranța că partea moldovenească nu se va grăbi cu numirea unui nou negociator șef, doar ca să facă pe plac dlui Neukirch, lui Kozak, precum și unor formatori de opinie de la Chișinău care-și exprimă indignarea (la ordinul Moscovei) că Moldova nu are încă în fruntea Biroului pentru Reintegrare un ”nou Kulminski”. Decât un ”nou Kulminski”, care se credea nu doar ”negociator șef” dar și ministru de externe, ”negociator pe gaze” expert în toate problemele interne și externe ale Moldovei, mai bine selecția noului viceprim-ministru responsabil pentru reintegrare să mai dureze câteva luni. De ce nu ar fi numit în această funcție dl Anatol Țăranu, de exemplu. Dacă nu e acceptabil Țăranu, să fie numit ”omul bun” Oazu Nantoi.

La 9 decembrie curent, Claus Neukirch, Șeful Misiunii OSCE, un pro-transnistrean despre care noi am mai scris și pe care Moldova va trebui să-l mai tolereze în funcție până pe 7 septembrie anul viitor, a prezentat Consiliului Permanent al OSCE raportul de activitate al misiunii pe care o conduce pentru perioada iunie-decembrie a.c. În raport, C. Neukirch și-a exprimat speranța, printre altele, că ”numirea unui nou negociator șef al Republicii Moldova va avea loc în timp util, astfel încât să ne putem angaja pe deplin cu partea moldovenească în toate problemele de pe ordinea de zi a procesului de reglementare, inclusiv în organizarea unei întâlniri în format 5+2 cât mai curând posibil în 2022”.

Pe lângă presiunile exercitate de Rusia în plan bilateral, Moscova a exercitat presiuni asupra Chișinăului să se așeze la masa de negocieri cu Tiraspolul și pe linia OSCE. Profitând de faptul că la sfârșit de an urma să aibă loc ministeriala OSCE de la Stockholm și că Suedia, ca orice țară ce deține președinția OSCE, dorea să înregistreze careva succese, Moscova a insistat prin intermediul șefului Misiunii OSCE în Moldova și prin reprezentantul Președintelui în Exercițiu al OSCE, Ambassadorul Thomas Mayr-Harting, să forțeze o întrunire în format 5+2 până la Ministeriala amintită. Demisia lui Kulminski, amintită de noi mai sus, a jucat însă în favoarea Chișinăului, care sub pretextul lipsei ”negociatorului șef” din partea Moldovei a solicitat amânarea unei asemenea reuniuni. Aceasta a nemulțumit Moscova și OSCE, dar au trebuit să accepte situația. S-au mulțumit cu o declarație privind reglementarea transnistreană adoptată la ministeriala de la Stockholm care cheamă la organizarea unei reuniuni în format 5+2 ”cât mai curând posibil” în 2022.

Actorul Alec Baldwin a ucis accidental o femeie şi a rănit un bărbat, după ce a tras cu un pistol de recuzită în timpul filmărilor pentru un western, în New Mexico.

Doi diplomaţi ruşi au părăsit Kosovo sâmbătă după ce au fost declaraţi persona non grata de Priştina, care îi acuză de ameninţare la adresa securităţii naţionale,...

Serviciile germane de securitate cred că bărbatul găsit mort lângă ambasadei Rusiei de la Berlin, despre care s-a spus că a căzut de la etaj, era un agent sub acoperire al FSB,...

