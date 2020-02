Moldova va primi 150 de teste pentru diagnosticarea pacienţilor cu coronavirus

Reiau publicarea de texte în TIMPUL. Am încetat în fatidicul an 2018, când mișcarea noastră pentru Unire a speriat pe mulți și a fost zdruncinată din temelii. De la Plahotniuc, la conserve KGB, deghizați în mari patrioți ai neamului, toți au făcut ca mișcarea noastră să fie...

Văd multă vârcoleală a guvernării socialisto-democrată pe lângă istorie. Ba ministrul care încurcă discursurile are ceva cu manualele, ba se resping toate proiectele Institutului de Istorie, de o expertiză la comandă (despre asta voi mai scri), ba se organizează diferite...

La început de an oamenii se roagă să aibă parte de un an bun și îmbelșugat, să fie pace în lume, multă sănătate și înțelegere în familie și, desigur, locuri de muncă bine plătite la baștină și prosperitate în țară.

(Am folosit regionalismul a chiflici în loc de varianta literară a zemoși, pentru a fi mai pe înțelesul fraților mei dintre Prut și Nistru, poporul de gâze de chiflicit, din care fac parte eu, materia primă pentru tălpile groase de obraz).

Steaua București și-a asigurat titlul de campioana a României, pentru al doilea an consecutiv, cu trei etape înainte de final, după meciul cu U. Cluj, câștigat cu 1-0. Performanța reușită de Steaua îi aduce automat comparația cu echipa din 2004-2006 a...

Samsung Galaxy S20, în trei versiuni, va fi prezentat pe 11 februarie. Odată cu el va fi introdus și-un nou telefon pliabil: Galaxy Z Flip. Am adunat aici ce-ar fi de știut despre S20, cât va costa, aproximativ, în România, dar și când ar fi livrat...

Casa de modă Oscar de la Renta şi-a prezentat colecţia toamnă-iarnă 2020 într-o defilare găzduită de Bibliotecă Publică din New York, pe acordurile coloanei sonore a filmului "Fantasia" (1940), de Walt Disney, în cadrul New York Fashion Week, relatează EFE....

„La momentul actual nu avem înregistrat nici un caz de coronavirus pe teritoriul Republicii Moldova şi nici în ţările vecine. Asta nu înseamnă că nu trebuie să realizăm măsurile de precauţie. Am determinat sarcini concrete în instituţiile de sănătate. Am dotat cu medicamente şi dispozitive medicale ca să fim pregătiţi pentru orice. Simptomele sunt aceleaşi ca şi în cazul gripei, însă trebuie să fie respectate nişte reguli elimentare. În primul rând, cei care au ieşit din ţară trebuie obligatoriu la întoarcere să efectueze un control la medicul de familie. Este necesar să evităm locurile aglomerate şi nu în ultimul rând să ne spălăm cât mai des pe mâini,” a menţionat Viorica Dumbrăveanu.

