Motivul pentru care un bărbat te iubește, în funcție de zodie

Probabil știi care sunt cele mai importante trăsături ale zodiei tale și cum este influențată personalitatea ta, în funcție de semnul sub care te afli și de planeta care te guvernează. Dar cunoști acele lucruri pe care un bărbat le iubește cel mai mult la tine și care te fac specială în ochii lui? Iată atuurile tale secrete, în funcție de zodie!



Berbecul are o personalitate luminoasă

Dacă faci parte din zodia Berbecului, lucrurile principale pe care un bărbat le apreciază la tine sunt generozitatea și spiritul tău de sacrificiu. Femeia din zodia Berbecului este extrem de delicată, uneori copilăroasă și trezește în sufletul celorlalți dorința de a o proteja. Deși pari independentă și puternică, latura ta fragilă este cea care îi seduce pe bărbați. Faptul că împrăștii lumină îl face pe partener să te iubească pasional și să aibă mereu grijă de tine.



Taurul este plin de senzualitate

Pentru că te afli sub semnul lui Venus, ești și tu o zeiță a iubirii. Partenerul iubește la tine faptul că ești senzuală, feminină și dominatoare. Îi place să te răsfețe, să te țină în lux și să te păstreze numai pentru el, deși tu adori să faci cât mai multe victime.

Gemenii trezesc pasiuni arzătoare

Femeile Gemeni dețin adevărate secrete în arta amorului. Dacă faci parte din această zodie, partenerul va fi complet subjugat de tine. Ești una dintre acele femei fatale, care au nenumărați admiratori la picioare. Bărbatul pe care îl alegi va fi flatat și se va mândri cu tine, considerându-te un trofeu prețios. Ceea ce iubește cel mai mult la tine este puterea ta incredibilă de atracție și forța ta interioară.

Racul este un izvor de sensibilitate

Natura învăluitoare și extrem de emoțională a Racului îi cucerește pe bărbați. Dacă ești o femeie Rac, îi vei dărui partenerului un amestec de voluptate și sentimente năvalnice, care îl vor lua pe sus, asemenea unui val. Alături de tine, fiecare zi este o surpriză și rutina nu se va abate niciodată asupra relației voastre. Bărbatul lângă care te afli iubește la tine faptul că ești sensibilă, strălucitoare și îl faci să se simtă special.

Femeia Leu îi face pe bărbați să se simtă împliniți

Prezența ta maiestuoasă îi incită pe mulți bărbați să te cucerească. De asemenea, toți apreciază că, după ce ai intrat în relație, ești fidelă și dedicată. Dar adevăratul motiv pentru care bărbatul tău te iubește este că îl faci să se simtă cu adevărat împlinit. Alături de tine își descoperă forțele și resursele, își dezvoltă întregul potențial. Ție, mai mult decât oricui, ți se potrivește cunoscuta expresie că „dezvălui ce este mai bun dintr-un om”, în acest caz din partenerul tău.

Fecioara este tandră și protectoare

Fecioara poate părea rece și calculată la prima vedere, tocmai de aceea pentru bărbați este o provocare să-i încălzească inima, s-o facă să se „topească” de plăcere. Fecioarele sunt adesea foarte frumoase, așa că primul lucru pe care un bărbat îl apreciază la ele este aspectul fizic. Mai târziu, cel care a avut norocul să intre în grațiile Fecioarei descoperă că este cea mai tandră și mai protectoare ființă din lume. Faptul de a se simți ocrotit și a primi afecțiune necondiționată și atenția ta totală este motivul pentru care partenerul te iubește din tot sufletul.

Balanța oferă armonie și înțelegere deplină

După toate acele anecdote și legende despre bărbații care nu mai au liniște dacă se căsătoresc, Balanța este o adevărată alinare. Femeile din zodia Balanței sunt, de regulă, calme, cu un pronunțat simț al armoniei și foarte feminine. Dacă te-ai născut sub acest semn, vei găsi mulți bărbați care să-ți dăruiască inima lor și toți vor aprecia la tine acest simț al echilibrului care te caracterizează. Alesul tău te iubește pentru că îl faci să se simtă cu adevărat bărbat și pentru că reprezinți pentru el o adevărată imagine a armoniei și înțelepciunii.

Scorpionul apără fericirea conjugală

Printre numeroasele tale calități este și faptul că ești complet dedicată familiei tale, fiind în stare să faci orice pentru partener și pentru cei apropiați. Bărbatul căruia îi încredințezi inima ta va descoperi că are alături o adevărată comoară de loialitate. Încrederea totală a Scorpionului în relația sa de iubire nu poate fi știrbită de nimic. Pentru acest spirit de luptătoare care își ocrotește căminul și pentru pasiunea pe care i-o dăruiești din belșug, bărbatul tău îți va rezerva întreaga sa dragoste.

Săgetătorul este cel mai vesel partener

Sunt nenumărate lucruri pe care iubitul le apreciază la tine: libertatea ta interioară, spiritul aventuros, buna dispoziție, faptul că găsești mereu soluții la orice problemă. Îl faci să simtă că lumea este un loc plin de imaginație și de satisfacții pe care le puteți descoperi împreună. Nicăieri nu vei putea găsi pe cineva atât de vesel și de jucăuș cum este Săgetătorul. Această bucurie de a trăi este ceea ce iubește cel mai mult partenerul la tine.

Capricornul îți dăruiește iubirea fără ascunzișuri

Dintre toate calitățile Capricornului, naturalețea și autenticitatea sunt cele care îl determină pe partener să-l iubească. Ești asemenea unei hărți cu surprize, pe care bărbatul îndrăgostit de tine le descoperă rând pe rând. La început, te iubește pentru farmecul și mintea ta cercetătoare, apoi pentru umorul și grija ta, mai târziu ajunge la cea mai sinceră parte din tine și își dă seama că nimeni nu și-a mai deschis complet inima în fața lui, așa cum o faci tu. Statornicia de care dai dovadă este încă un motiv pentru care un bărbat să se lase complet cucerit de tine.

Vărsătorul este iubit pentru spiritul său original

Nonconformismul și libertatea ta de gândire atrag mulți admiratori, iar independența pe care o oferi partenerului îl face să-ți fie profund recunoscător. Ai numeroase atuuri pentru care un partener să te iubească: ești profundă, sensibilă, cu un simț artistic deosebit, împletit și cu o latură pragmatică, ești înțeleaptă și blândă, dar și o adevărată luptătoare atunci când este necesar. Dar ceea ce încununează toate aceste însușiri este originalitatea ta, faptul că nu lași niciodată rutina să intre în viața voastră, de aceea iubitul tău este complet sedus de tine.

Peștii sunt vrăjitori ai dragostei

Pentru Pești, iubirea este cel mai important dar al vieții, fără de care lucrurile își pierd complet strălucirea. Dacă faci parte din această zodie, trăiești pentru a iubi. Tocmai de aceea, toate armele dragostei sunt la tine: feminitatea, senzualitatea, inocența ispititoare și spiritul jucăuș. Ești femeie și copil în același timp, ceri să fii protejată și iubită, iar bărbații îți cad ușor la picioare. Partenerul îți dăruiește complet inima sa și adoră la tine faptul că reușești să-l „îmbeți” cu dragostea ta.