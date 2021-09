Motivul surprinzător pentru care ești tot timpul obosit

Ti se intampla sa te straduiesti din rasputeri sa ramai treaz in timpul zilei si te simti stors de vlaga cand ajungi acasa? In ultima perioada te confrunti cu oboseala, ameteala usoara si pierderile de memorie?

Ia o pauza si intreaba-te: cate pahare de apa bei de obicei in timpul zilei?

Daca procedezi precum cei mai multi dintre romani care beau mai putin de patru cesti de apa zilnic, atunci se explica de ce esti obosit sau te confrunti cu alte simptome asemanatoare. Pana la urma peste 80% din volumul sangelul este format din apa, asa ca atunci cand esti deshidratat, pur si simplu nu este suficient sange care sa circule prin corp.

Studiile realizate la Universitatea din Connecticut au stabilit ca si deshidratarea medie poate avea un efect negativ asupra starii de spirit, nivelului de energie si abilitatii de a gandi clar a unei persoane.

Lawrence E. Armstrong, unul dintre cercetatorii implicati in studiu, a declarat: „Senzatia de sete nu apare decat in momentul in care 1-2% din corp este deja deshidratat. Ceea ce inseamna ca deshidratarea s-a instalat deja in organism si incepe sa aiba impact asupra modului in care functioneaza mintea si corpul”.

Chiar daca nebautul suficient de apa este motivul aparitiei deshidratarii mai sunt si alti factori care au acelasi efect: zilele caniculare, anumite medicamente, exercitiile fizice sau stresul. In plus: „Nivelul fluidelor scade brusc in timpul menstruatiei la femei”, spune medicul Robert Kominiarek.