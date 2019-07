Mucurile de țigară aruncate afectează dezvoltarea plantelor

De 24 de ani R. Moldova se află sub zodia nenoroclui și a neîmplinirii. După declararea Independenței scriitorul Ion Druță era convins că singura garanție de constituire și afirmare a statului R. Moldova este adoptarea Constituției.

Mai mult de 30.000 de decese în Statele Unite într-un singur an ar fi fost fi cauzate de poluarea aerului, potrivit unui studiu publicat recent în jurnalul PLOS Medicine.

Țin minte, de parcă-ar fi fost ieri, imensul șoc pe care l-am trăit in timpul primei mele ieșiri din țară.

Criminalul din Caracal are propria versiune a faptelor, complet diferită de cea a procurorilor. Gheorghe Dincă dezminte că Alexandra Măceșanu s-a aflat pe proprietatea lui și a povestit ce a făcut în ziua în care fata a fost ucisă.

Un cetățean moldovean de 28 de ani a fost amendat cu 500 de euro pentru că a lăsat mai mulți saci de gunoi, sub copaci, pe o stradă din Italia. Incidentul a avut loc pe 23 iulie, în comuna Arzignano, provincia Vicenza.

Circa 4,5 trilioane de mucuri de ţigară sunt aruncate anual, potrivit BBC. Deși este dificil să se determine cantitatea de chiștoace aruncate, estimările provin din cele 5,6 miliarde de țigarete fabricate în fiecare an, majoritatea fiind aruncate iresponsabil pe jos.

Un studiu al cercetătorilor de la The Ohio State University Comprehensive Cancer Center, Statele Unite, demonstrează că ţigările cu filtru sunt chiar mai dăunătoare decât cele fără filtru, întrucât găurile de ventilare ale filtrului provoacă arderea mai lentă a tutunului și la o temperatură mai scăzută, ceea ce determină inducerea unei cantităţi mai mari de substanţe toxice în fum. În plus, filtrul blochează o parte din nicotină, iar orificiile prin care intră aer contribuie la diluarea fumului, așa că, pentru a simţi nicotina, unii fumători trag mai des și mai profund din ţigară. Astfel ţigările cu filtru contribuie la creșterea semnificativă a riscului de cancer.

Prezenţa mucurilor de ţigară în sol reduce succesul germinării şi lungimea tulpinilor de trifoi cu 27%, respectiv 28%, se arată în concluziile studiului publicat în jurnalul Ecotoxicology and Environmental Safety. La iarbă, succesul germinării a fost redus cu 10%, iar lungimea tulpinilor a scăzut cu 13%.

Trilioane de mucuri de ţigară ajung în fiecare an în mediul înconjurător şi reprezintă un risc pentru dezvoltarea plantelor, sugerează un studiu efectuat în Marea Britanie.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)