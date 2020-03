NASA arată legătura dintre coronavirus și reducerea poluării din China - FOTO

Noile imagini din satelit publicate de NASA îți arată că acest coronavirus are și un efect pozitiv în China, chiar dacă doar temporar. Coronavirusul este încă o amenințare pentru populația planetei, însă epidemia are și un efect pozitiv în statul chinez. Noile imagini din satelit oferite de NASA arată că nivelul de poluare din China a scăzut de la izbucnirea epidemiei. Motivul este unul destul de simplu: activitatea umană de pe teritoriul țării a scăzut destul de mult. Pentru a preveni răspândirea epidemiei de coronavirus, activitatea de producție a mai multor fabrici a fost oprită, iar transportul a fost restricționat. Milioane de cetățeni chinezi au fost carantinați, iar orașele au fost blocate. Astfel, principalele surse de poluare din statul chinez n-au mai dăunat aerului de pe suprafața sa.

Actualitate 2 Martie 2020, ora: 16:43

