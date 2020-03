Nicolae Negru // Unirea rațională sau de ce mă alungă Chirtoca de acasă?

INSEE – Institutul național de statistică și studii economice din Franța – trage semnalul de alarmă. Măsurile luate de autorități pentru a izola populația din cauza epidemiei de coronavirus a provocat o pierdere a activității economice de circa 35%. In opinia...

Mai mulți producători agricoli afirmă că în acest an vor înregistra pierderi din cauza carantinei și a declarării situației excepționale, informează Europaliberă.

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor...

Eu chiar nu înțeleg cum poți la modul serios să te priponești (sper că acest cuvânt nu produce dificultăți fizice de rostire) în secolul 19. I-aș propune lui Chirtoca să nu privească în urmă, ci înainte. Limbile se dezvoltă și oricât ne-ar plăcea arhaismele, neaoșizmele, regionalismele, cu ele nu faci literatură „măreață”, filozofie, sociologie etc. Vremurile noi produc cuvinte noi sau poate chiar invers. Patriotismul local e înduioșător până la un moment, dar devine dăunător, primejdios, irațional, în exces. Să ne imaginăm că regiunile Rusiei (sau ale oricărei alte țări) cu specific fonetic și lexical ar dori să le conserve și să-și numească limba pe vechi, ca bunicii și străbunicii lor – pomorskii, kazațkii, de exemplu … De ce nu ar avea acest drept? Dar ar fi deștept, rațional din partea lor? În afară de faptul că și-ar excita mândria locală, ce-ar obține ei? Un intelectual trebuie să aibă capacitatea să vadă mai departe de preferințele fonetice și lexicale locale, să se uite peste gardul folcloric raional sau județean. Așa cum a procedat elita moldovenească în 1859 și cea basarabeană în 1918.

Iarăși, dl Chirtoca e sigur de ceea ce nu are cum să știe până nu au început discuțiile. S-ar putea ca elita românească să demonstreze că e gata să discute chestiunea reunirii de la egal la egal, doar că în realitate, propunerea e fățarnică. Dl Chirtoca preferă să amenințe nu să discute. „Eu cred că a sosit timpul să cugetăm asupra unor restricții legislative în activitatea agenților străini (se referă la unioniști – n.n.) și să revenim la practica reglementării activității în domeniul politicii persoanelor cu dublă cetățenie în Republica Moldova”, declară cu patos stalinist omul de afaceri. Neavând argumente, el arată pumnul. Era de așteptat: cu cât mai irațional ține cineva la o idee, cu atât mai mult se teme că o va pierde, nu lasă pe nimeni să se atingă de ea, ca un câine care își păzește osul și hârâie la orice încercare a cuiva de a se apropia de el.

Dl Chirtoca are o viziune confuză, incoerentă și asupra culturii moldovenești, considerând că în perioada sovietică aceasta a atins „culmi nemaivăzute”, în pofida „anumitor probleme ce țin de restricțiile (nu interzicerea) utilizării limbii moldovenești în sistemul puterii și cel universitar”, că „în 30 de ani de independență și românism local, nimeni nu s-a putut apropia de măreția talentelor de atunci (I. Druță, Gr.Vieru, D. Matcovschi, E. Doga, E. Loteanu, M. Dolgan, frații Teodorovici, A. Chiriac etc.)”. E cum ai spune despre cineva că e sănătos tun, deși suferă de insuficiență cardiacă.

Dar au format oare „scriitorii și poeții cu origini moldovenești, în marea majoritate” – cine o fi stabilit-o? – o altă limbă decât româna? Cum o să separe dl Chirtoca „cuvintele noastre moldovenești” de cele muntenești, oltenești, ardelenești etc.? Ajungem din nou în URSS? De altfel, în textul său întitulat „Istoricul Negru se face că nu înțelege nimic” nu se observă predilecția pentru cuvintele „moldovenești”. Sau poate e un text tradus din rusă? E cumva dl Chirtoca tipul de „patriot” care luptă pentru „limba moldovenească” vorbind rusește?

Dl Chirtoca cunoaște firește despre existența mai multor state prospere în care denumirea limbii oficiale nu coincide cu denumirea statului, dar consideră că Republica Moldova, ca și unele state balcanice, e un caz particular, fiindcă e un stat tânăr. Dar toate statele au trecut prin etapa tinereții, unele au prosperat, altele nu, chiar dacă întruneau „criteriul” invocat de dl Chirtoca. În loc să recunoască sincer că „teoria” sa e trasă de păr, el lunecă în albia unui patriotism local, a unui moldovenism confuz, contradictoriu, elementar, încurcându-se în propriile afirmații.

Supărat pe mine, pentru că am pus la îndoială, în unul dintre comentariile precedente, „teoria” sa privind legătura dintre denumirea limbii de stat și dezvoltarea economică a statului respectiv, el mă numește „inginer-istoric”, „agent străin” și consideră că prezint un „anumit pericol” pentru Republica Moldova, îndemnându-mă să mă mut cu traiul „în altă parte”.

