Nivelul mării crește în ritm alarmant și sute de milioane de oameni vor fi afectați

Schimbarea climatică are o serie de efecte negative care afectează întreaga planetă, printre care și creșterea nivelului mării.



Noi studii arată că nivelul mării crește, la nivel global, într-un ritm alert. În cursul secolului 21, cercetătorii estimează că apele mărilor și oceanelor vor crește între 0,6 și 2,1 metri, pe măsură ca o consecință a intensificării efectelor schimbării climatice. Ceea ce e cu adevărat îngrijorător este faptul că acest lucru va afecta extrem de mulți locuitori ai planetei. Pentru că nivelul apelor crește, acestea vor ajunge să inunde întregi regiuni și orașe, în următoarele trei decenii.



Până în 2050, teritoriile pe care locuiesc aproximativ 300 de milioane de oameni vor ajunge să se confrunte cu inundații masive, cel puțin o dată pe an, odată cu creșterea nivelului mării. Problema va continua să crească, iar până în 2100, teritoriile care susțin în prezent peste 200 de milioane de locuitori se vor situa permanent sub nivelul valurilor mării. Astfel, zone de coastă întregi vor ajunge să fie nelocuibile.

Creșterea nivelului mării va afecta o parte uriașă din populație

„Rezultatele indică faptul că, da, mult mai mulți oameni se află pe teren vulnerabil decât am crezut”, a spus Benjamin Strauss, unul dintre co-autorii studiului. Acesta spune că regiunile vizate ar trebui să ia măsuri imediate, pentru a evita catastrofe.

Potrivit studiului, statele cele mai afectate de creșterea nivelului mării vor fi China, Bangladesh, India, Vietnam, Indonezia, Thailanda, Filipine și Japonia. Totuși, nu doar Asia se va confrunta cu această problemă. Cercetătorii anunță că alte 19 țări, printre care și Brazilia sau Marea Britania, vor ajunge să aibă teritorii scufundate sub apă până în 2100.

Problema este una foarte gravă. Întregi insule din Pacific ar putea fi scufundate, iar acest lucru va crea valuri de refugiați climatici care s-ar putea să nu aibă unde să meargă. Locuitorii acestora nu sunt protejați de legile internaționale, astfel încât țările industrializate nu sunt obligate legal să le acorde azil.

