O americancă de 102 ANI, care a supraviețuit cancerului, s-a vindecat și de coronavirus

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de coronavirus. Și care va fi locul României în acest puzzle post-pandemic. Chiar dacă...

Fiecare gospodină are propriile secrete menite să-i uşureze munca în bucătărie. Iată, mai jos, câteva dintre ele!

Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Vladimir, pe numele său Nicolae Cantarean, are cetățenia Federației Ruse, scrie într-un decret emis de administrația Putin. În octombrie 2018, lui Nicolae Cantarean i s-a acordat Premiul de Stat al Federației Ruse.

Angelina locuiește în prezent într-un cămin pentru bătrăni de lângă New York, epicentrul epidemiei din Statele Unite. Pe 21 martie, ea a ajuns la spital pentru o procedură medicală minoră, dar doctorii au testat-o și pentru COVID-19, iar rezultatul a fost pozitiv. Femeia de 101 ani a stat internată o săptămână apoi a stat în izolare câteva săptămâni în camera ei de la cămin. A avut febră, dar nu și probleme respiratorii. În final, pe 20 aprilie, testul de coronavirus a fost negativ. Printre primele ei cereri a fost lână ca să croșeteze.

Joanne Merola, fiica Angelinei: Mama mea este o supraviețuitoare. Nu este om, are ADN de super-om.

A crescut în New York în timpul Marii Crize Financiare, una dintre cele mai dramatice perioade ale secolului trecut. S-a căsătorit cu un american și și-a întemeiat propria familie. De-alungul vieții a a trecut cu bine pierderi de sarcini, sângerări interne, septicemie și chiar de cancer, boala care i-a curmat viața soțului ei.

