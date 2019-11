O familie va conduce 2 primării. Doi soți au devenit primari în orașe diferite - unul la Râșcani, iar altul la Drochia/ FOTO

Doi soti au devenit primari in orase diferite. Barbatul in orasul Rascani, iar femeia, la Drochia. Ambii au candidat din partea "Partidului Nostru".

Astfel, in orasul Drochia, Nina Cereteu a castigat din primul tur si a obtinut 63,83 %. Iar sotul ei, Victor Bogatico, a invins din al II-lea tur in orasul Rascani si a obtinut 55,53%.

Primarita de Drochia si-a felicitat sotul pe retelele de socializare: "Totusi lumea a demonstrat inca o data ca banii, manipularile si denigrarile nu au efect in fata faptelor concrete si a muncii depuse pe parcursul a 8 ani! Felicitari Victor Bogatico si succese mari in

