O femeie și-a înjunghiat iubitul cu un cuțit, la Ghidighici. Ce spune poliția

O femeie in varsta de 30 ani si-a injunghiat concubinul de 26 de ani cu un cutit, in localitatea Ghidighici.



S-a intamplat in urma unui conflict de familie. Potrivit politiei, totul s-a intamplat acum 2 zile.

Politistii au stabilit ca intre cei doi s-ar fi iscat un conflict. La un moment dat, femeia a luat cutitul si l-a injunghiat pe tanar in umar.

In urma traumelor, barbatul a fost transportat la spital. Pe cazul dat, a fost deschis un dosar penal.

Politia investigheaza cazul.

