Ochi umflați. 4 cauze pentru care ai pungi sub ochi. Află ce remedii poți utiliza

– Cartof crud: Taie leguma in felii, lasa-le cateva clipe in apa apoi pune-le pe ochii umflati. Cartofii contin o enzima naturala care ajuta la decolorare, dar si astringent natural care elimina excesul de apa din piele.

Remedii ochi umflati – Castravetele: este folosit din cele mai vechi timpuri pentru tratarea pielii. Taie cateva felii de castravete si pune-le pe ochi (nu inainte de a elimina orice make up) si lasa-le acolo timp de 10 minute. Raceala castravetilor alaturi de vitamina C si acidul cafeic vor reduce atat iritatia pielii, cat si umflatura.

Ai o dieta bogata in sare? Cata sare consumi? O dieta bogata in sodiu favorizeaza retentia fluidelor, ceea ce va avea ca efect ochi umflati, pe langa alte parti ale corpului la fel de „pufoase”. Fii atent la nivelul de sare din alimentatie mai ales daca manci produse procesate.

Ai o alergie de care nu stii? Alergiile nu sunt cauzate doar de polen. Da, o sensibilitate la mediu poate oricand sa-si faca aparitia sub forma unor ochi umflati care lacrimeaza incontinuu. Insa si alergiile alimentare pot, de asemenea, sa-ti faca pungi sub ochi.

Multi oameni sunt preocupati de modul in care ar putea scapa de pungile de sub ochi. Femeile, in special, cheltuie bani si timp pentru a putea ascunde aceste „imperfectiuni”, fara sa se intrebe cum de le-au capatat. Pentru ca exista intotdeauna o cauza a pungilor de sub ochi si, de multe ori, aceste cauze pot fi usor de evitat. Iata 4 cauze pentru care ai ochii umflati.

