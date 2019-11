Olanda: Trei minori au fost înjunghiați pe o stradă comercială din Haga. Suspectul e în libertate/ VIDEO

A fost alertă, vineri seara, la Haga, în Olanda, după ce un bărbat - aflat încă în libertate - a scos cuțitul într-un centru comercial, la o oră când erau foarte mulți clienți, și a atacat mai multe persoane.



Trei minori au fost răniţi vineri seară în atacul de pe o stradă comercială din Haga, foarte aglomerată cu ocazia Black Friday, a anunţat poliţia olandeză, care deocamdată evită să tragă vreo concluzie.

Anchetatorii au informat că suspectul, care a fugit, este căutat în continuare. Autorităţile olandeze nu au oferit alte informaţii asupra circumstanţelor atacului, potrivit agenției AFP, citate de Agerpres.

WATCH: Footage coming out of the #Hague in the #Netherlands following A stabbing attack. pic.twitter.com/lSXvUrU8v3

Potrivit presei din Olanda, cele trei victime nu au fost alese la întâmplare, ci au fost ținte precise, ceea ce îndepărtează ipoteza unui atac terorist. Sunt cel puțin trei răniți, dar nu se cunoaște deocamdată în ce stare se află, potrivit BBC.

Imaginile care au apărut pe rețelele sociale arată oameni care ies speriați din magazine și serviciile de urgență venind la fața locului.

Lots of emergency services and police helicopter on scene after a stabbing incident with multiple injuries in The Hague#Netherlands pic.twitter.com/jUOdNwIice