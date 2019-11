Orez basmati versus orez obișnuit: află care sortiment este mai sănătos

Exista doua categorii de oameni: cei pentru care orezul e doar orez si cei pentru care exista multe sortimente din aceasta cereala, fiecare cu gustul si proprietatile ei. Acestia din urma pot aprecia cu adevarat diferitele calitati ale tipurilor de orez si sunt doritori sa incerce toate sortimentele. Daca si tu te recunosti in aceasta descriere, ai nimerit unde trebuie!



Intr-adevar, fiecare tip de orez este unic si difera prin textura, gust si marimea bobului. Astazi vom vorbi despre unul dintre cele mai gustoase tipuri de orez si de ce ar trebui sa il consumi: orez basmati. Afla de ce este mai bun decat orezul obisnuit si cum sa il pregatesti ca sa iti iasa perfect!



Orez basmati versus orez obisnuit

Orezul basmati este un soi special de orez provenit din India. Precum toate tipurile de orez, el poate fi mai mult sau mai putin procesat - cel alb este cel mai prelucrat, in vreme ce acela brun este cel mai putin prelucrat, avand mai multe fibre.

Acest tip de orez are o aroma specifica, datorita unei substante continute. Aceasta se gaseste in orezul basmati cam de 12 ori mai mult decat in alte tipuri de orez. Orezul basmati brun este cu 20% mai bogat in fibre decat alte sortimente. Afla de AICI cate calorii are orezul basmati!

Iata cateva dintre avantajele consumului de orez basmati:

Cum prepari cel mai bun orez cu lapte

- este foarte sanatos, pentru ca nu contine gluten si grasimi; este o sursa importanta de amino acizi esentiali si acid folic, o substanta esentiala pentru buna functionare a intregului corp. Indicele glicemic al orezului basmati este mediu, nu mare, ceea ce inseamna ca energia este eliberata intr-un timp mai indelungat decat in cazul altor tipuri de orez. Cu alte cuvinte, tine mai mult timp de foame.

- are un gust delicios, unic; este un orez cu bobul lung si subtire, care prin gatire nu devine lipicios, ceea ce ii da o textura speciala. Odata ce vei gusta din orezul basmati nu te vei mai intoarce la alte sortimente de orez, pentru ca ti se vor parea fade si te va nemultumi textura acestora.

- cu cat este mai vechi, cu atat devine mai gustos, intocmai ca un vin vechi. Exista branduri care il depoziteaza luni intregi inainte de a-l procesa, ceea ce ii da o aroma si mai puternica.

- este suficient de gustos pentru a fi mancat ca atare, dar textura sa permite patrunderea aromelor de la alte alimente, ceea ce inseamna ca este minunat in combinatie cu un mix de legume sau cu carne.

Cum sa pregatesti orez basmati

Ca sa obtii un orez perfect, trebuie sa stii cum sa il prepari ca la carte. Iata cum poti obtine un orez basmati delicios!

Ingrediente:

- 150 g de orez basmati;

- 450 ml de apa;

- un varf de cutit de sare.

Mod de preparare: este foarte important sa clatesti orezul inainte de a-l gati. Pune-l intr-un bol cu apa la temperatura camerei si foloseste mainile pentru a-l spala. Astfel, este indepartat amidonul si boabele nu se lipesc intre ele. Se pare ca orezul este si mai usor de digerat daca il speli inainte, tocmai datorita faptului ca este eliminat amidonul.

Strecoara orezul si repeta procesul pana cand apa ramane limpede (cam de 3-4 ori). Acum pune apa peste el si lasa-l sa stea asa circa 30 de minute. Dupa aceea, strecoara-l, acopera-l cu apa (intotdeauna trebuie sa fie de trei ori cantitatea de orez) cu putina sare si lasa-l sa dea in fiert pe foc mediu. Apoi da focul la minimum, acopera cratita si lasa orezul sa fiarba inabusit 15 minute. Opreste focul si lasa orezul sa mai stea 5 minute inainte de a-l strecura. Daca vrei sa ii dai un plus de savoare, adauga si o lingura de unt sau de margarina.

Orezul basmati este garnitura perfecta pentru friptura, legume la tigaie, salate si cam orice tip de mancare, putand inlocui cu succes painea. Pentru orez cu lapte iti recomandam sa folosesti orez obisnuit, daca vrei sa obtii acea textura cremoasa si usor lipicioasa.

https://www.divahair.ro/