Până în 2028 orice om de rând și-ar putea permite un sejur spațial

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Clasica aspirina săracului, așa cum este cunoscută în popor, are mai multe atribuții. Aceasta nu este bună doar pentru stările de febră sau durerile de cap. Medicamentul mai poate fi folosit și pentru uzul extern. Care sunt rețetele eficiente? La ce mai poată fi folosită...

Doua automobile s-au ciocnit in aceasta seara pe o sosea din Chisinau. Imaginile au aparut pe o retea de socializare. Potrivit politiei, accidentul a avut loc in jurul orei 18:00, pe strada Albisoara din capitala.

In acest sfarsit de saptamana au fost inregistrate 17 accidente rutiere, in care o persoana a murit, iar alte 21 au fost ranite. Potrivit politiei, inspectorii de patrulare sunt prezenti pe toate drumurile si localitatile din tara, insa multi soferi nu tin cont de consecintele incalcarii...

Dieta in cauza promite pierderea a 10 kg de grasime in numai o luna, si nu numai asta, ci si beneficii pentru cresterea parului si unghiilor.

Folosind energie solară şi de forma unei roţi, staţia se va roti în jurul propriei axe pentru a crea gravitaţie artificială, a explicat arhitectul Tim Alatorre. „Problema este că te poţi roti atât de rapid încât să nu ţi se facă rău. Am putea să realizăm cu uşurinţă gravitaţia de pe pământ în staţie printr-o rotaţie rapidă, dar nu ar fi foarte confortabil”, a spus acesta.

„Nu am mai văzut un aşa mare entuziasm pentru călătoriile în spaţiu de la momentul Apollo", a explicat Frank Bunger, fondatorul firmei aerospaţiale Orion Span.

Compania Gateway Foundation speră să construiască până în 2028 o staţie spaţială care să găzduiască peste 400 de oameni. Deşi suma la care va ajunge proiectul încă nu este cunoscută, arhitectul Tim Alatorre spune că experienţa va fi accesibilă pentru orice om de rând, potrivit agenției Reuters, citată de Mediafax. Multimilionarul Dennis Tito a fost primul turist care a călătorit pe International Space Station (ISS) în 2001, la bordul rachetei ruseşti Soyuz, după ce a plătit suma de 20 de milioane de dolari. De atunci, companii ca Boeing, SpaceX şi Blue Origin au lucrat la modalităţi prin care să ducă mai mulţi oameni în spaţiu. Agenţia spaţială NASA a anunţat în iunie că doar doi cetăţeni pe an vor putea să staţioneze pe International Space Station la un cost de 35.000 de dolari pe noapte, timp de o lună. Prima misiunea ar putea avea loc chiar în 2020.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)