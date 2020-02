PAS, PPDA și PDM ar putea semna un document privind parcursul european al R. Moldova

Deputații PAS, PPDA și PDM pregătesc și ar putea aproba și vota împreună, în Parlamentul de la Chișinău, un document cu privire la menținerea viziunilor pro-europene și parcursului european al R. Moldova. Documentul a fost elaborat de către deputații din fracțiunea PAS și expediat deputaților din Partidul Democrat (PDM) care s-au arată dispuși să voteze împreună cu ACUM o astfel de inițiativă, însă cu mai multe retușări, scrie Ziarul de Gardă.





Potrivit președintelui fracțiunii parlamentare PAS, Igor Grosu, documentul presupune de fapt o declarație privind ireversibilitatea parcursului european al R. Moldova. Acesta a fost expediat deputaților din PDM, iar apoi urmează să fie definitivat și propus spre aprobare, în plenul Parlamentului.

„Noi am propus colegilor parlamentari de la PDM o astfel de declarație, există un astfel de document. Noi am pregătit un draft, le-am propus lor, ei au venit cu unele comentarii și acum discutăm, suntem în proces de definitivare. E un document în lucru, era și firesc să venim cu această propunere, atâta timp cât PDM declară că una dintre prioritățile lor este integrarea europeană. Documentul vine în special în contextul în care vedem tot mai mult încercarea PSRM-ului de a ne duce în zona Uniunii Euroasiatice, cu împovârarea diferitor credite de la ruși, banca asiatică și tot așa. Este o declarație care cred că își are locul”, a declarat președintele fracțiunii PAS, Igor Grosu, pentru sursa citată.

Democrații susțin că au primit documentul elaborat de PAS și că, la rândul lor, au venit cu unele propuneri.

„Documentul trebuie finalizat, trebuie să semene a document. Ei au elaborat un proiect și noi în baza acestui proiect am elaborat un proiect care include și viziunile noastre și l-am transmis lor. Noi așteptam ca ei să spună că nu au nicio obiecție. Dar ei au obiecții, dar noi le-am spus că aceasta este viziunea noastră, în proiectul nostru se utilizează termenologia deja acceptată de instituțiile europene și nu trebuie să ieșim în afara cadrului ce ține de viziunea europeană, iar ei acolo vor să mai aducă și alte teme. Suntem în proces creativ de căutare ale celor mai bune soluții. Ei ne-au expediat documentul și prin poștă și mână la mână și am discutat, și am lucrat, așa cum se face de obicei”, a spus și deputatul PDM, Dumitru Diacov.

Atât cei din PAS, cât și cei din PDM susțin că semnarea și votarea, împreună, a unui astfel de document nu presupune o eventuală coaliție între ACUM și PDM. Potrivit autorilor inițiativei, deputații ACUM urmează să mai poarte discuții cu cei din PDM pentru definitivarea documentului, iar apoi va fi prezentată versiunea finală a acestuia.