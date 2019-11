Păstrav la cuptor. 10 rețete delicioase pentru zilele din post cu dezlegare la pește

Pastrav la cuptor? O propunere interesanta, nu-i asa?! Mai ales pentru zilelele din post in care este dezlegare la peste.



Păstrav la cuptor # Rețeta 1



Ingrediente Pastrav la cuptor

pastrav – 3 buc

morcov – 2-3 buc

ceapa – 1 buc

patrunjel – 2-3 legaturi

sare

piper

Sos Meuniere:

50-100 g unt

Sare + piper

1-2 lamai







Mod de preparare Pastrav la cuptor

Se curata pastravul si se presara sare si piper, se unge tava cu unt si se da la cuptor. Morcovul si ceapa se curata si se taie rondele. Se unge o tava cu unt dupa care se pune un pat de patrunjel taiat, morcov si ceapa. Se pune patravul si se acopera si el cu patrunjel ceapa si morcov.

Se da la cuptor. Se poate servi si cu sos de lamaie(sos meuniere).

Sos Meuniere:

Topim untul intr-o tigaie, punem patrunjelul lasam 2-3min, apoi adaugam putina coaja de lamaie si zeama de la o lamaie intreaga. Mai lasam pe foc inca 3-4 min.

Pastrav la cuptor cu sos Meuniere si legume # Reteta 2



Ingrediente Pastrav la cuptor cu sos Meuniere si legume

2-3 pastravi (depinde de marimea pestelui)

1-2 legaturi de patrunjel

1 ceapa

1 Morcov (cine doreste)

1-2 rosii

2-3 cartofi

250 ml vin alb

50-100 g unt

Sare + piper

1-2 lamai

Mod de preparare Pastrav la cuptor cu sos Meuniere si legume

Se curata pastravul si se presara sare si piper,se unge tava cu unt si se da la cuptor.

Sos Meuniere:

Topim untul ramas intr-o tigaie, punem patrunjelul lasam 2-3min. apoi adaugam putina coaja de lamaie si zeama de la o lamaie intreaga. Mai lasam pe foc inca 3-4 min.

Sosul astfel obtinut se toarna peste pestele scos din cuptor si legume.

Legumele se fac dupa preferinta fiacaruia…la cuptor, la abur, in tigaie…

Pofta buna!

Pastrav la cuptor # Reteta 3





Ingrediente Pastrav la cuptor

2-3 pastravi

1-2 leg patrunjel

1 ceapa

1 Morcov(optional)

1-2 rosii (obtional)

250 ml vin alb

50-100 g unt

Sare + piper

o lamaie mare pentru sosul de lamaie

Mod de preparare Pastrav la cuptor

Se curata pastravul si se da cu sare si piper,dupa care se pune in vasul yena care in prealabil a fost uns cu unt.Se pune ceapa si patrunjelul peste pastrav dupa care se toarna vinul si se da la cuptor.

Se serveste cu sos de lamaie pe care il fac astfel:

Topim untul ramas intr-o tigaie, punem patrunjelul lasam 2-3min, apoi adaugam putina coaja de lamaie si zeama de la o lamaie intreaga. Mai lasam pe foc inca 3-4 min.

Sosul astfel obtinut se toarna peste pastrav.

Pofta buna!

Pastrav la cuptor # Reteta 4

Ingrediente Pastrav la cuptor

3 pastravi

1 cutie de rosii

1 ceapa

1/2 lamaie

sare

Mod de preparare Pastrav la cuptor

Se curata si se spala pastravul. Se taie ceapa rondele si se pune in tava. Peste ceapa se adauga jumatate din cutia de rosii si se presara putina sare. Se pune pastravul in tava, se adauga restul de rosii, se adauga iar putina sare si pe deasupra lamaia taiata rondele. Se completeaza cu o cana de apa, se acopera tava cu o folie de aluminiu si se introduce la cuptor.

Cand apa a scazut la jumatate se scoate tava din cuptor, se indeparteaza folia de aluminiu si se introduce din nou la cuptor pentru aproximativ 20 minute, dupa care poate fi servit.

Pastrav la cuptor # Reteta 5

1 pastrav mare, 3 cartofi, 1 morcov, 1 telina, 100 ml ulei, 1 pahar de vin alb, sare, piper

Mod de preparare Pastrav la cuptor

Se taie legumele in cubulete si se fierb 10 min. Pastravul se spala se curata si se usuca cu ajutorul unui servetel, se sareaza si se pipereaza dupa gust. Cu o parte din legume se umple pastravul cealalta se pune in tava langa peste si se toarna uleiul. Se baga la cuptor aproximativ 20 minute(depinde de cuptor) si se stinge cu un pahar de vin alb.

Pofta buna!

Pastrav la cuptor cu sos # Reteta 6

Ingrediente Pastrav la cuptor

2 pastravi

3 linguri unt

jumatate de ceapa (fasii)

4-5 catei de usturoi

2 felii de lamaie

faina da grau

1 lingura faina de porumb

500 g smantana

50 ml vin

3 linguri conjac

sare, piper, foaie de dafin, oregano

Mod de preparare Pastrav la cuptor

Pastravul trecut prin faina de grau se rumeneste uniform in tigaia cu unt incins. Asezi pestele in vas de yena uns cu unt. Asezi cate 2-3 fasii de ceapa si felii de usturoi in interiorul pestelui. Ornezi pestele cu ceapa, usturoi si lamaie.

Sosul:

Incingi o ligura de unt, adaugi smantana, condimentezi, adaugi o lingura de faina de grau si una de faina de porumb in ploaie, vinul, cognacul si condimentele. Lasi sa clocoteasca 2-3 minute, asterni sosul peste pestele din vas. Acoperi cu o folie de aluminiu si dai la cuptorul incins pentru 15 minute.

Pofta buna!

Pastrav la cuptor umplut cu nuca in foitaj # Reteta 7



S-a intamplat sa ajung la Sambata de Sus tocmai la ceasul cand cea care avea sa-mi fie gazda curața pastravii care urmau sa ajunga in farfurie la masa de pranz. Iazul e la numai cativa metri de usa bucatariei și n-aveam nici un dubiu ca peștele e proaspat prospacior. Ce m-a intrigat a fost rețeta: Pastrav umplut cu nuca in foitaj, si n-am rezistat sa intreb cum se prepara.

La doi pastravi, avem nevoie de 100 g ceapa, 100 g miez de nuca, un ou, 10 g usturoi, 50 ml ulei, 10 g sare, 1 g piper, 100 g foitaj, 1 g rozmarin. „Cu un cutit bine ascutit, pastravul se despica pe sira spinarii, scotand sira si coastele, se eviscereaza, iar apoi se spala. Se lasa la scurs dupa care se condimenteaza (sare, piper).

Se pregateste umplutura: ceapa tocata marunt se inabusa in ulei si putina apa, se adauga miezul de nuca tocat, rozmarinul si usturoiul pisat. Se ia de pe foc. Cand este aproape rece se amesteca aceasta compozitie cu oul si condimentele.

Pastravul se umple cu aceasta umplutura, se inveleste intr-o mantie de foitaj pe diagonala si se asaza pe un gratar. Se pune la cuptorul preincalzit la 200°C aproximativ 30 de minute, pentru procesarea termica a pestelui si cresterea si rumenirea mantiei din foitaj.

Se serveste alaturi de o garnitura de legume si sos de sampanie, fiind un preparat specific unor festinuri deosebite”.Reteta culeasa de Simona Lazar.

Pofta buna!

Pastrav la cuptor cu legume, ca la manastire # Reteta 8

Ingrediente Pastrav la cuptor

3 pastravi,200 g fasole verde (poate fi si din conserva),doua cepe,doi ardei grasi verzi,vin alb,untdelemn,sare,piper,cimbru.

Mod de preparare Pastrav la cuptor

Se curata pestii, se eviscereaza si se spala in putina apa rece, se ung cu untdelemn si cu sare. Se fierbe fasolea (daca e proaspata, altminteri, cea din borcan doar se scurge). Ardeii se spala si se taie cubulete, ceapa se taie solzisori (nu chiar atat de marunti ca solzii de pastrav – !). intr-o tava se pune untdelemn, se face un pat de legume, apoi se asaza pestii, peste care se toarna vin alb si apa, se presara sare (daca mai e nevoie) si piper. Se acopera cu folie de aluminiu si se da la cuptor, pentru 30-40 de minute, iar cand se scot se presara cimbru.Reteta aflata de la Manastirea Bistrita, judetul Neamt, de Simona Lazar.

Pofta buna!

Pastrav la cuptor cu legume # Reteta 9

Ingrediente Pastrav la cuptor

pastrav

1 morcov

1 ardei gras

3 rosii

ulei, sare, piper, tarhon, patrunjel

200 ml vin alb

Mod de preparare Pastrav la cuptor

Curatam pestele, il saram si il piperam pe ambele parti. Taiem morcovii, ceapa, ardeiul, rosiile. Deasupra pestelui asezam morcovii, ceapa, ardeiul gras si rosiile. Peste legume punem sare si piper, iar apoi turnam vinul alb. Presaram tarhon si patrunjel. Introducem la cuptor. Lasam sa se rumeneasca.

Pastrav la cuptor cu mamaliguta si mujdei de usturoi # Reteta 10

Pastrav-2 buc, sare, ulei, piper usturoi, vin alb

Mod de preparare Pastrav la cuptor

Se spala pastravul, se cresteaza, se stropeste cu ulei, vin, se adauga usturoi prin el si se da la cuptor 45 min. Cand e gata se monteaza pe farfurie si e serveste alaturi de mamaliguta si mujdei de usturoi.

Pofta buna!

