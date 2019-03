Pe 27 martie 1918 Sfatul Ţării a votat unirea Basarabiei cu România

Paleontologii de la University of Alberta au relatat că au descoperit cel mai mare Tyrannosaurus rex şi cel mai mare schelet de dinozaur găsit vreodată în Canada. Specimenul lung de 13 metri, poreclit Scotty, a trăit acum 66 de milioane de ani.

Daimler va decide până la sfârșitul acestui an viitorul brandului Smart, care înregistrează pierderi de miliarde de euro de la lansarea din 1998. Una dintre opțiuni este renunțarea completă la acest brand.

Decizia Statelor Unite ale Americii de a recunoaşte suveranitatea israeliană asupra Înălţimilor Golan va avea cu siguranţă ‘consecinţe negative’ asupra regiunii Orientului Mijlociu, în particular asupra conflictului din Siria, a indicat marţi Kremlinul, citat de...

Pe 9 aprilie va avea loc, la Bruxelles, summitul UE – China, iar analiștii economici se așteaptă ca tonul Uniunii să fie mai categoric, după ce Italia și-a anunțat săptămâna trecută intrarea în megaproiectul Belt and Road Initiative (BRI, sau Drumul Mătăsii).

Renault îşi propune să reînceapă discuţiile cu Nissan în următoarele 12 luni, ca un prim-pas în crearea unui conglomerat auto major. Planul lor include şi o ofertă de achiziţie pentru Fiat Chrysler, potrivit unui raport Financial Times, citat de Bloomberg. crearea...

Ministerul Afacerilor Interne și Comitetul de Investigații al Rusiei (SKR) au inițiat anchete în urma informațiilor aparute in presa locala si federala despre o bataie în masa care a avut loc între doua servicii ale forțelor de ordine din capitala Kalmîkiei, Elista,...

În acest răstimp Basarabia a primit, conform datelor « Oficiului internațional pentru refugiați al Societății Națiunilor » întemeiat de Fridtjof Nansen, zeci de mii de refugiați din Rusia și Ucraina, majoritatea simpli civili (printre care meșteșugari sau mici prăvălieri evrei, credincioși pravoslavnici, simpli țărani ucraineni) care-și riscau viața trecând Nistrul înot sau pe ghiață sub gloanțele grănicerilor ruși (uneori și români). Dintre acești refugiați, socotiți indiferențiat « reacționari » sau « contra-revoluționari » de autoritățile sovietice, toți cei care se mai aflau în Basarabia în vara anului 1940, când Armata Roșie a ocupat țara, au fost deportați în Siberia.

