Pe cine ai mereu în gânduri, în funcție de zodie

Gândurile noastre aleargă întruna, dar anumite subiecte ocupă locul central în mintea noastră. Oricât am rătăci, în trecut sau în viitor, ne întoarcem mereu la anumite persoane sau preocupări, față de care avem sentimente profunde sau care ne îngrijorează, dintr-un motiv sau altul. Iată pe cine ai mereu în gânduri, în funcție de zodia în care te-ai născut.



Berbecul se gândește mereu la iubită



Pentru Berbec, locul central în mintea sa este ocupat de persoanele pe care le iubește cel mai tare și care îi creează, adesea, cele mai mari temeri. În general, jumătatea sa este mereu prezentă în mintea Berbecului, care iubește cu o mare dăruire, până la sacrificiu. Dar și cei apropiați, copiii sau mama sunt prezenți frecvent în gândurile Berbecului.

Taurul este obsedat de iubire-se gândește la amant/ă

Atunci când cineva îi atrage atenția, Taurul va fi cu gândul numai la acea persoană. Toți ceilalți trec în plan secundar, chiar dacă nu îi neglijează cu totul. Femeia Taur este foarte senzuală, iar atracția față de un bărbat care îi trezește interesul este deosebit de puternică în cazul nativei născute sub semnul lui Venus. Asta chiardacă nativul Taur este căsătorit. Iată de ce obiectul dorinței sale este mereu în gândurile sale, în tot felul de scenarii fierbinți sau romantice.

Gemenii au mintea plină de propria persoană

În mintea Gemenilor, se află, nici mai mult, nici mai puțin, decât propria persoană, în varianta ei luminoasă sau, dimpotrivă, sub aspectul de umbră specific acestei zodii. Gemenii poartă tot timpul discuții interioare cu ei înșiși, pentru că sunt foarte curioși și cercetători. Dar, în același timp, sunt și foarte ambițioși, de aceea țes mereu tot felul de planuri și intrigi, care au în centru propria persoană. În cazul în care se îndrăgostesc, Gemenii au mintea plină de vise de iubire, dedicate persoanei de care sunt atrași, dar, în scurtă vreme, revin la subiectul lor preferat: ei înșiși.

Racul se gândește doar la familie

Pentru Rac, familia este mereu în gândurile sale și îi ocupă întreaga viață interioară. Racul depinde de relațiile cu cei din jur, în special cu persoanele semnificative, care îl fac să se simtă în siguranță. Copiii, părinții, soțul sunt pe primul plan, atunci când Racul are deja o familie întemeiată. Dacă este încă singur, se gândește mai ales la rudele apropiate (părinți sau frați) sau la prieteni. Când intră într-o relație, Racul nu este niciodată obsedat doar de persoana de care s-a îndrăgostit, ci lasă spațiu pentru toți cei dragi.

Leul își vede propriile succese

Pentru Leu, evoluția personală este foarte importantă și mintea sa se hrănește din scenarii de viitor, în care se vede avansând pe scara ierarhică sau aflându-se în centrul atenției unui public numeros. Responsabilitățile îi ocupă foarte mult din spațiul mental, iar restul gândurilor le dedică, de regulă persoanei dragi și familiei. Dar, ca și în cazul Gemenilor, propria persoană este subiectul principal al gândurilor sale.

Fecioara se delectează cu critica celorlalți

Mintea Fecioarei este un imens mecanism care despică firul în patru, legat de nedreptățile din lume și de greșelile pe care le fac cei din jurul său. Doar atunci când este foarte îndrăgostită, Fecioara are în gând o singură persoană, pe iubitul ei. Dar, în marea majoritate a timpului, trece în revistă diverse persoane din viața sa și erorile pe care le fac acestea, modul în care i-au greșit sau cum ar fi trebuit să procedeze în diferite situații. Orgolioasa Fecioară este dependentă, adesea, de munca și pasiunile sale, astfel că gândurile ei se concentrează pe ocupația ei și pe cum să facă lucrurile perfect.

Balanța se gândește la prieteni

Pentru Balanță, cei mai buni prieteni sunt mereu în mintea sa, ca și lucrurile distractive pe care le gândește împreună cu aceștia. Balanța are o fire deschisă și dornică de conversații interesante, de bucurii estetice și de aventuri confortabile, de aceea face mereu planuri legate de cum ar putea petrece mai bine timpul cu prietenii. Când se îndrăgostește, Balanța dedică toate gândurile sale persoanei iubite, dar numai până când trec primele valuri de pasiune, apoi se întoarce iar la prietenii săi.

Scorpionul are în gând sexul și puterea

Nu degeaba este considerat un semn care este legat de sexualitate și moarte, pentru că Scorpionul este stăpânit de impulsuri primare, căutând mereu plăcerea și făcând planuri de dominare asupra celorlalți. Atunci când întâlnește o persoană de care se simte atras, Scorpionul se gândește mereu la latura sexuală a relației, o dezbracă din priviri și își imaginează în amănunt cum se vor petrece lucrurile în dormitor. Gândurile sale revin mereu la iubitul sau iubita sa, până când apare ceva mai interesant la orizont: o luptă de putere, din care poate câștiga o poziție mai importantă sau mai multă autoritate.

Săgetătorul are în minte doar libertatea

Săgetătorul are o minte foarte organizată și dedică gândurile sale tuturor celor pe care îi iubește, începând cu partenerul romantic și terminând cu prietenii apropiați. Dar, în primul rând, se gândește la libertatea și confortul său, la faptul de a nu fi îngrădit și de a avea tot ce îi trebuie pentru o viață comodă. Indiferent ce relații și ce responsabilități apar în viața sa, Săgetătorul face tot timpul strategii pentru a se elibera cât mai ușor de poveri și pentru a putea trăi viața din plin.

Capricornul se gândește mereu la copiii săi

Pentru Capricorn, toate lucrurile din jur pot deveni o responsabilitate, de aceea are mereu mintea plină de anumite sarcini pe care trebuie să le ducă la capăt, de persoanele de care trebuie să aibă grijă sau de misiunile pe care și le-a asumat. Atunci când se îndrăgostește, Capricornul poate face o adevărată obsesie pentru persoana iubită, în încercarea sa de a controla totdeauna ce se întâmplă cu ea și de a încerca tot timpul să o țină în siguranță. Această tendință de control se extinde și la alte persoane din viața sa, de aceea, Capricornul are tot timpul mintea ocupată și prea puține momente de relaxare. Iar dacă vorbim despre un nativ care are copii, aceștiacu siguranță vor fi în permanență în mintea sa.

Vărsătorul se gândește mult la imaginea sa - la el

Acest semn ascuns și independent este foarte greu de citit, dar adesea este obsedat de păstrarea unei imagini de persoană puternică, superioară și detașată. Chiar dacă este profund preocupat de ceilalți, Vărsătorul orientează majoritatea energiei sale mentale către menținerea unor standarde de imagine, mai ales atunci când simte că ar putea fi judecat de către cei din jur. Atunci când simte că i s-a făcut o nedreptate sau când aderă la o anumită cauză, Vărsătorul nu mai are nimic altceva în minte, în afară de el și ideea că trebuie să facă dreptate și să pună lucrurile la punct.

Peștii au gânduri romantice

Pentru Pești, a fi îndrăgostit este una dintre experiențele esențiale ale vieții lor, așa că gândurile li se întorc permanent la persoana iubită. Peștii au mereu nevoie de gânduri romantice, așa că țes tot felul de povești de iubire, chiar și când lipsește un protagonist, în așteptarea sufletului pereche. De asemenea, femeia din zodia Peștilor are un instinct matern foarte puternic, astfel că o mare parte din gândurile sale sunt dedicate copiilor, dar și persoanelor pe care vrea să le ocrotească

