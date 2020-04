Pentru ce este bun untul pământului? Beneficii și proprietăți

Untul pământului este o plantă erbacee cu o tulpină lungă de 2-4 metri ce se agață de alte plante sau pietre și este cunoscută deseori sub denumirea științifică „Discorea communis”. Crește în zonele subcarpatice din pădurile de foioase, în locuri umbroase și pietroase unde se ascunde rădăcina sa. Aceasta este cea mai importantă parte a sa, măsoară cam jumătate de metru sub pământ și are o consistență untoasă.

Printre denumirile populare cu care este asociată „viţă neagră” ,”iarba femeilor bătute”, „fluierătoare” sau „brie”. Toamna are fructe de culoare roșie și poate fi ușor recunoscută. În trecut, era folosită pentru a trata loviturile, traumatismele, durerile reumatice dar și pentru a întări organismele slăbite.

Ce substanțe conține untul pământului

Această plantă are în compoziția sa alcaloizi, saponine, oxalat de calciu, histamină, flavonoizi, vitamine (A, C, complexul B), săruri minerale de calciu, mangan, magneziu, zinc, acizi grași mono și polinesaturați, alantoină și taninuri.

Substanțele conținute de această plantă sunt benefice pentru a trata reumatismul articular, guta, sinuzita, artrita, spondiloza cervicală, degerături, acnee, dermatoze purpurice și anumite traumatisme.

Cum se administrează untul pământului

Rădăcina proaspătă se poate utiliza sub formă de cataplasme, iar infuzia din rădăcină sau untul macerat la rece se poate utiliza sub formă de comprese locale. De asemenea, tinctura se poate folosi pentru fricțiuni locale.

În farmacii, se găsesc diferite tipuri de unguente sau tincturi obținute din untul pământului care se folosesc sub formă de masaj sau pentru aplicații externe în caz de dureri reumatice, vânătăi, echimoze, contuzii.

O alifie pe bază de untul pământului te poate scăpa de durerile de spate, așadar dacă simți dureri sau ai un anumit grad de disconfort la nivelul spatelui, poți opta pentru un masaj cu un astfel de unguent. Astfel, puteți utiliza untul pământului sub formă de tinctură sau de unguent. Dacă veți aplica de 3 sau 4 ori pe zi în zonele dureroase, eventual în combinație cu arnică, efectele benefice vor fi amplificate.

Cum se prepară tinctura

Se dă rădăcina plantei prin răzătoare, iar rezultatul obținut se pune într-un borcan. Mai apoi, se toarnă alcool de 40 de grade, cât să acopere rădăcina și pe deasupra să se formeze un strat de 2 cm. Mai apoi, borcanul se va închide ermetic și amestecul se va lăsa la macerat timp de 6 zile în care vei agita zilnic de câteva ori și mai apoi vei filtra tinctura. Pentru dureri de spate, se vor pune comprese cu tinctură pe zonele dureroase și se vor lăsa să acționeze timp de 30 minute. Acest procedeu se va repeta de două ori pe zi, până când vor apărea îmbunătățiri. Se face un amestec dintr-o lingură de rădăcină de untul pământului și una de rădăcină de hrean, ambele date prin răzătoare.

Într-un tifon, se va pune amestecul și se va aplica pe frunte timp de 10 minute. În caz de sinuzită acută poți aplica acest amestec de două ori pe zi, iar dacă aveți sinuzită cronică, puteți folosi acest tratament de 12 ori pe zi. De asemenea, tinctura se utilizează sub formă de comprese sau de fricțiuni locale.

Alte indicații terapeutice

Untul pământului poate fi un tratament recomandat în cazurile de reumatism articular – gută, osteoporoză, lombosciatică, sinuzită frontală sau maxilară. De asemenea, mai poate fi un remediu pentru spondiloză cervicală, dureri de menisc acute sau cronice, zona Zoster, traumatisme, hematoane, degerături, deformări osoase, monturi, artroze ș.a.m.d.

Produsele pe bază de untul pământului au acțiuni decongestive, antiinflamatorii, analgezice, antireumatice, similareee medicamentelor de sinteză chimică. De asemenea, acestea stimulează circulația locală și au o acțiune ușor diuretică și purgativă.

Ce contraindicaţii are untul pământului

Nu se recomandă utilizarea acestui produs dacă aveți pielea sensibilă întrucât pot apărea reacții alergice cutanate. Din acest motiv, se va folosi la început cu prudență, doar pe porțiuni restrânse de piele, crescând ariile tratate progresiv, atunci când observăm că reacția este normală. Întrucât are un efect rubefiant destul de puternic, ar trebui să aplicăm la început doar o perioadă de 30 de secunde – 1 minut, crescând timpul de aplicare până la 1 minut, doar dacă nu apare senzația de arsură puternică și daca nu apare senzația de arsură puternică sau anumite leziuni la nivelul țesutului cutanat.

De asemenea, prezintă un grad de toxicitate ridicată și prin urmare, nu este recomandat consumul pentru uz intern. Dacă ingerați, fie chiar și o cantitate mică din această iarbă, sistemul digestiv va fi afectat.

