19. Hînceşti: str. Mihail Sadoveanu, Mihalcea Hîncu parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Buțeni parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Bujor parțial, în intervalul de timp între 13:10 - 14:50 pentru conectarea clienţilor noi s. Bobeica parțial, în intervalul de timp între 09:55 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Drăgușeni: str. Drăgușeni 714, 776, 736, 845 parțial, în intervalul de timp între 09:55 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Lăpușna: str. 50 Let Octeabrea, Alexandru Lăpuşneanu, Bahmeta, Grigore Cotovschi, Mihai Eminescu parțial, în intervalul de timp între 12:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Crasnoarmeiscoe: str. Cicalova,Ioana Iakir,Nahimova,Sovetscaea,Ţentralinaea parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 11:15 pentru conectarea clienţilor noi

16. Căuşeni: s. Sălcuța parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Baimaclia, s. Ciuflești, s. Surchiceni parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric or. Căuşeni: str. Mitropolit Varlaam, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 12:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Cîrnăţenii Noi parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 14:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Plop-Ştiubei parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice s. Leuntea: str. Gheorghi Jucov, Gherman Titov, Lenin, Matrosov, Mihail Frunze parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 11:20 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

11. Basarabeasca: str. Basarabia str-la, Grigore Cotovschi, Karl Marx, Octeabriscaea, Şkolinaea, Voczalinaea, 28 Iunie, parțial in intervalul de timp între 09:30 – 11:00 pentru conectarea noului consumator

6. Chişinău, sectorul Ciocana, or. Vadul lui Vodă: str. Alexandru Donici, Alexandru Donici str-la, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Nistreană, Poperecinii, Poperecinîi str-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vasile Alecsandri, Veronica Micle parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 16:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

1. Chişinău, sectorul Buiucani: str. Alexandru Lăpușneanu 9, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 2. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti: str. Tudor Vladimirescu 7, 9, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 3. Chişinău, sectorul Centru: str. Lech Kaczynski 6/4, 6/6, în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Miorița 22, 28, 32, 34, 36, 40, 44, Măcieșilor 21, 21/4, în intervalul de timp între 09:20 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 4. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru: str. Costiujeni 5, în intervalul de timp între 09:20 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 5. Chişinău, sectorul Ciocana: str. Voluntarilor 14, 14/1, 14/2, 14/2A, 15, 15/3, 15/4, 16/1, 16/2, 16/3, în intervalul de timp între 09:10 - 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Ișnovăț 10 - 36, 15, Liviu Rebreanu 20/1, Vladimir Maiacovski 1 - 35, 2 - 30, Voluntarilor 4, în intervalul de timp între 09:10 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Cele mai noi ştiri de azi

Un panou enorm pe care Stalin este pictat ca un Terminator, împreună cu celebra frază “I’ll be back” (”Mă voi întoarce”) rostită de Arnold Schwarzenegger în filmul Terminator, a apărut într-un oraș din regiunea rusească Nizhny Novgorod, scrie Moscow Times.

Un sofer in varsta de 47 de ani a murit, in aceasta dimineata, dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit puternic de un panou publicitar. Potrivit politiei, totul s-a intamplat la ora 7:30, pe strada Calea Orheiului.

Actualitate 23 Decembrie 2019, ora: 09:46

O explozie a avut loc in aceasta dimineata intr-un apartament de pe strada Florilor din capitala. Potrivit IGSU, totul a avut loc in jurul orei 06:58. In urma deflagratiei a fost afectata fereastra bucatariei dar si un perete.