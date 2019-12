Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy Distribution anunţă că joi, 12 decembrie, vor avea loc lucrări programate

Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. anunţă că joi, 12 decembrie 2019, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos:



1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. Hristo Botev 19/1, 21, 21/1, 23, 23/1, 25, Teilor 8, în intervalul de timp între 08:45 - 16:45 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene



2. Chişinău, sectorul Botanica, or. Sîngera:

str. Cuza-Vodă, Fintina Schinului, Mihail Frunze, Sîngera, Suveranitatii, Tineretului parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor



3. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Codrilor 999, Trușeni 9006, 9007, 9015, șos. Balcani 999, în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor



4. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. Miciurin, Durlești, Miciurin 3 str-la parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

str. Balcani, B. Lăutaru, Durlești, Mitr. P. Movilă, str și str-la Toma Alimoș parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

5. Chişinău, sectorul Buiucani, s. Trușeni:

str. Chicera Petru, Igor Vieru, Mitr. P. Movilă, Sf. Gheorghe, Trușeni parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

6. Chişinău, sectorul Buiucani, s. Dumbrava:

str. Bot Mihai, Buiucani, Dimitrie Cantemir, Drumul Vilelor, Durlesti, Fîntînilor, Frumoasa, Igor Vieru, Ioan Botezătorul, La Rascruce, Maria Cibotari, Mihail Sadoveanu, Mitropolit Petru Movilă, Prieteniei, Rarestii, Sfîntul Gheorghe, Teilor, Vierul, Vilelor, Zavoiului parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

7. Chişinău, sectorul Centru:

str. șos. Hîncești 178-238, 217, 229, 230, 233, 243, 253, 255, 9999, V. Kovtun 2-14, 30-40, 3-9, 25-37, V. Kovtun str-la 12, în intervalul de timp între 09:20 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

8. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. M. Drăgan 38/2, 38/3, 42, în intervalul de timp între 09:00 - 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

9. Chişinău, sectorul Rîşcani:

str. A. Doga 27, în intervalul de timp între 09:00 - 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

str. Andrei Doga 29, în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

str. Dumitru Rîşcanu 3, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

10. Anenii Noi:

s. Mereni parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:45 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Gura Bîcului: str. Alexandr Puşkin, Conaş Camzin, Gorkii, Gura Bîcului, Ion Creangă, Izvoare, Mihail Frunze, Mihail Lomonosov, Neguţe, Renaşterii, Serghei Lazo, Specialiştilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tineretului, Vasile Alecsandri, 31 August, 1 Mai, Biruinţa,Dnestrovscaea, Gorkii, Libertăţii,Mihai Eminescu,Nistreană parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

11. Cahul:

s. Roşu parțial, în intervalul de timp între 11:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Alexandru Ioan Cuza: str. 31 August 1989, Alexandru Ioan Cuza, Alexandru Marinescu, Alexei Mateevici, Alexei Şciusev, Anton Ajder, Băncila, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Boris Glavan, Budionnîi, Ceapaev, Crutaia, Dacia, Decebal, Dimitrie Cantemir, Enescu George, Eneş Gheorghe, Fîntînilor, Florilor, Gheorghi Jucov, Gribov, Ion Creangă, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Izvoarelor, Livezilor, Miciurin, Mihai Eminescu, Mihai Viteazul, Mihail Frunze, Mioriţa, Moskovskogo, Nicolai Pirogov, Poştei, Serghei Lazo, Sfînta Maria, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tihaea, Traian, Tudor Vladimirescu, Vasile Caracada, Verhneaia, Veteranilor, Viilor, Vodă cel Viteaz, Voroşilov parțial, în intervalul de timp între 06:30 - 20:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

12. Cantemir:

s. Baimaclia parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

13. Comrat (UTA Găgăuzia):

s. Chiriet-Lunga: str. Alexandr Puşkin, Alexandr Puşkin str-la, Iurie Gagarin, Karl Marx, Lenin, Partizanscaea, Sovetscaea, Sovetscaea str-la parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Dezghingea: str. Budionnîi, Gherman Titov, Gherţena, Lenin, Maxim Gorki, Mihail Şolohov, Oleg Coşevoi, Pobeda, Serghei Tiulenin, Serghei Tiulenin str-la, Volghina str-la parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:10 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Cazaclia: str. Alexandr Pușkin, Lenin parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Etulia: str. Alexandr Puşkin, Comarova, Comsomoliscaea, Cosmonavtov, Cosmonavtov str-la, Dolinschii str-la, Grigore Cotovschi, Grigore Cotovschi 2 str-la, Grigore Cotovschi str-la, Ion Soltîs str-la, Iurie Gagarin, Lenin, Lenin str-la, Lesnaea, Lesnoi str-la, Maxim Gorki, Maxim Gorki str-la, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Mira, Molodejnaea, Molodoi Gvardii, Naberejnaea, Naberejnîi str-la, Novaea, Ogorodnaea, Paraşiutistov, Pionerscaea, Pionerschii str-la, Pobedî, Polevaea, Serghei Lazo, Severnaea, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tanchistov, Tihaea, Vladimir Maiacovski, Voroşilov, Voroşilov str-la parțial, în intervalul de timp între 06:30 - 20:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Etulia Nouă: str. Severnaea, Novaea str-la parțial, în intervalul de timp între 06:30 - 20:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

14. Căuşeni:

str. Doni Nichifor, Meşterul Stanciu, Mitropolit Varlaam, Nadejda Neaga , Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan cel Mare şi Sfînt 10s-a, Ştefan cel Mare şi Sfînt 2s-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt 3s-la parțial în intervalul de timp între 12:30 – 14:00 pentru conectarea clienţilor noi

str. Basarabia, Iurie Gagarin, Mihai Eminescu, 31 August parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 12:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

str. Petru Rareş, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan cel Mare şi Sfînt 10s-a, Ştefan cel Mare şi Sfînt 9s-la parțial, în intervalul de timp între 14:30 - 16:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

or. Căinari parțial, în intervalul de timp între 12:00 - 14:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Săiți parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

parțial, în intervalul de timp între 14:30 - 16:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Cîrnățenii Noi parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 13:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Coșcalia parțial, în intervalul de timp între 14:30 - 16:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

15. Cimişlia:

s. Ialpujeni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Javgur parțial, în intervalul de timp între 08:45 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Sagaidacul Nou: str. Sagaidacul Nou 9999, în intervalul de timp între 09:40 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

16. Criuleni:

s. Bălăbăneşti: str. Bălăbăneşti, Boris Mihailov, Livezilor, Pădurilor parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Mălăieşti, s. Mălăieştii Noi parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Izbiște, parțial în intervalul de timp între 08:45 – 10:15, pentru conectarea consumatorului nou

17. Hînceşti:

str. Bozienilor șos. 5, în intervalul de timp între 09:40 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

str.31 August 1989, Cireşelor, Drumul Naţional, Gheorghe Coşbuc, Industrială, Lăcrimioarelor, Leovscaea, Logăneşti, Mihalcea Hîncu, Mihalcea Hîncu, Nucilor, Octeabriscaea, Pomicultorilor, Romaniţelor, Soarelui parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Bobeica, s. Drăgușeni parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Cărpineni: str. Doina,Fodor Sergiu,Gemenilor,Sverdlova,Ştefan Vodă parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 17:40 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

18. Ialoveni:

s. Dănceni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Mileștii Mici parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Cigîrleni parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Puhoi, partial in intervalul de timp, intre, 09:40– 17:30pentru reparația echipamentului electric.

s. Horești, s. Zîmbreni, parțial în intervalul de timp între 11:00 – 15:00 , pentru conectarea consumatorului nou

19. Leova:

str. 31 August 1989, Alexei Mateevici, Basarabeanca, Boldeşti-Scaieni , Burebista, Cahului, Cîmpiilor, Columna, Dimitrie Cantemir, Dragoş Vodă, Dudnic, Frumuşica, Gribova, Independenţei, Ion Neculce, Iurie Gagarin, Iurie Gagarin str-la, Leova Or., Liviu Damian, Matei Basarab, Mendeleev, Mendeleev str-la, Mihai Eminescu, Mihai Viteazul, Mihail Sadoveanu, Muşatinilor, Nucarilor, Prieteniei, Rozaliea, Stepelor, Suvorov, Tudor Arghezi, Vasile Alecsandri, Victoria parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

20. Nisporeni:

s. Bursuc, s. Iurceni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Bălăurești parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

21. Orhei:

s. Susleni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Ivancea parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 14:00 pentru conectarea clienţilor noi

s. Brănești: str. Brănești 446, în intervalul de timp între 11:00 - 14:00 pentru conectarea clienţilor noi

22. Străşeni:

s. Bucovăț: str.31 August 1989, Alecu Russo, Bîcoveţ, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Novaea, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vasile Alecsandri parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Căpriana s. Ciobanca s. Pănășești parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Vorniceni: str. 1 Mai, Alexandru Cosmescu, Alexandru Ioan Cuza, Alexandru Plămădeală, Constantin Balaur , Constantin Negruzzi, Constantin Stamati, Decebal, Dumenilor , Georghe Asachi, Ion Luca Caragiale , Livezilor, Liviu Deleanu , Mihai Sadoveanu, Miron Costin, Mitropolit Dosoftei , Petrăriilor, Tineretului, Vorniceni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Romănești: str. Garaji, Grebleşti, Lacului , Padurii, Rafael Haceaturean, Recea, Romăneşti, Şcolii , Uzinei parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

23. Ştefan Vodă:

s. Crocmaz: str.Chirov, Colhoznaea, Columna, Comsomoliscaea, Dacia, Gherdima, Independenţei, Lenin, Maxim Gorki, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Naberejnaea, Păcii, Renaşterii, s.Crocmaz, Serghei Lazo, Sovetscaea, Sportivă, Suvorov, Şcolinaea, Toma Ciorbă, Vasile Alecsandri, Zelenaea parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:15 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Slobozia: str. Alexandr Puşkin, Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Primăverii, Slobozia, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vasilii Jukovski parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 17:05 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Volintiri: str. Volintiri , Basarabeana parțial, în intervalul de timp între 09:55 - 17:15 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Talmaza: str. Anatolie Sîrghi, Boris Glavan, Grigore Cotovschi, Izvoarelor, Maxim Gorki, Miciurin, Nistrului, Talmaza, Tcacenco, 27 August parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Tudora: str. Vasile Ceapaev parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 10:20 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

24. Taraclia:

s. Borceag: str. Cicalova, Grigore Cotovschi parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

25. Teleneşti:

s. Bogzești parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 16:50 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Tîrșiței parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Pentru informații suplimentare contactați Serviciul Suport Clienți al companiei la telefonul 022-43-11-11