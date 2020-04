Peste 70 de focare de vegetație uscată, lichidate de pompieri. Raioanele afectate // VIDEO

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Evreii ultrareligioși despre care s-a făcut filmul „Unorthodox”, de pe Netflix, se trag din nordul Transilvaniei, din Satu Mare. Pentru a afla mai multe despre viața celor care trăiesc în una dintre cele mai numeroase comunități hasidite din lume am stat de vorbă Dan Has,...

Cultură 9 Aprilie 2020, ora: 16:00

An de an, cu ocazia Paştelui ortodox, credincioşii se bucură de ceea ce ei numesc minunea Sfintei Lumini. Acest eveniment miraculos se petrece an de an în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, în timpul slujbei de vecernie ce are loc în Sâmbăta Mare,...