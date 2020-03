Pizza de casă cu șuncă de curcan

În această perioadă numeroși specialiști din țară și din străinătate atrag atenția asupra rolului crucial pe care îl are distanțarea socială pentru minimizarea impactului de epidemie COVID-19.

Ingredientele de mai sus se feliaza dupa dorinta si se adauga peste blatul de ma sus in ordinea scrisa.

Pentru astazi va recomandam o pizza de casa cu sunca de curcan. La o pizza facuta in casa ai intotdeauna control asupra ingredientelor pentru a o face cat mai sanatoasa. Blat Pizza de casa cu sunca de curcan 500g faina, drojdie – 1 pachetel, ulei – 4 linguri, zahar – 1 lingurita, sare Preparare blat Amestecaţi drojdia cu zaharul si cu putina faina, apoi cu putina apa calda. Puneti amestecul la crescut timp de 15 minute, apoi adaugati celelalte ingrediente, pe rand, si framantati un aluat potrivit de tare. Adaugati apa calda, cat este necesar pentru ca aluatul sa fie elastic, nu prea moale. Aluatul se pune la dospit, la loc cald, ferit de aer rece. Din aluat se intinde apoi foaia cu grosimea de maximum 1cm. Foaia de blat se asaza in tava unsa bine cu ulei si tapetata cu faina. Peste foaie se presara putina sare si apoi se pun ingredientele pentru pizza.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)