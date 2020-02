Planta care vindecă 1.000 de afecțiuni

Coada-calului este bogată în minerale, cel mai important fiind siliciul, despre care se crede că are efecte antiartritice şi de tonifiere a ţesutului conjunctiv. Tulpina mai conţine flavonoide - cu efect antioxidant şi diuretic - acizi organici şi nicotină, oxid salicilic (sursa de acid salicilic, aspirina naturala), gluteolina, palustrina, fitosterina, beta-sitosterol, acid oxalic, acid malic, gliceride ale acidului stearic, linoleic, linolic, oleic, dimetil sulfone, vitamina C, uleiuri volatile, saruri de potasiu.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 9 Februarie 2020, ora: 07:43

In timp ce fiecare Luna plina aduce oricum o completitudine la care se ajunge pe mai multe aspecte de viata, la un final, la o claritate, si Luna plina de februarie va avea caracteristicile sale unice care vor impacta fiecare zodie in mod diferit. In fiecare luna din an, aceasta faza lunara...