Plasticul din ocean, folosit la adidași: când îi poți cumpăra

Nu mai puțin de 11 milioane de perechi de încălțăminte sport vor fi realizați de Adidas cu ajutorul plasticului aruncat în oceanele lumii. Inițiativa va avea avea beneficii importante pentru curățenia apelor.

Proiectul celor de la Adidas este unul mai vechi, de la începutul acestui an, dar se va materializa în curând o nouă etapă a sa. Pentru inițiativa de curățare a oceanelor, producătorul va colabora cu organizația pentru protecția mediului Parley for the Oceans. Ideea este să fie create niște instalații aproape de plaje pentru a prelua plasticul aruncat în mare. Astfel, plasticul colectat în zone foarte populate, precum Maldive, va fi transportat rapid la fabrica Adidas.

Printr-un proces de reciclare, plasticul colectat va fi transformat într-un fir destul de subțire ce este utilizat pentru croșetarea părții superioare a papucului. Această inițiativă a existat și în 2018, iar la momentul respectiv, Adidas a reușit să producă aproximativ cinci milioane de perechi printr-un sistem similar.

Până la finele acestui an, producătorul de vestimentație și încălțăminte sport speră să-și dubleze eforturile de utilizare a materialului reciclat. Dacă totul merge bine, Adidas își va atinge scopul mai mare de a utiliza doar plastic reciclat în întreaga sa producție până în 2024.

Aceeași companie s-a înscris deja într-un pact pentru protecția mediului în industria modei – Climate Protection Charter for the Fashion Industry. Conform documentului cu pricina, s-a angajat să reducă emisiile de gaze de seră cu până la 30% până în 2030.

”Cu produse Adidas realizate din plastic reciclat, oferim consumatorilor o valoare reală adăugată, dincolo de modul în care arată, de funcționalitatea și calitatea produsului, pentru că fiecare papuc este o contribuție mică la conservarea oceanelor. După un milion de perechi construite în 2017, cinci milioane în 2018, vrem să producem 11 milioane de perechi de papuci din plastic reciclat în 2019.”, a explicat Eric Liedtke, directorul Adidas responsabil de brandul global.

Cea mai nouă pereche de încălțăminte Adidas realizată din plastic reciclat este intitulată Adidas TOUR360 XT, dar ar trebui să găsești deja în magazine sau online și modele mai vechi cu un design similar.

